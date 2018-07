„Handbuch für deutsch-französische Cooperation für die Unternehmenspraxis“, Bonn-Paris 1967.

Dieses Handbuch, das bei der Bundesstelle für Außenhandels-Information in Köln erschienen ist, enthält neben einigen Hinweisen auf die wirtschaftliche Struktur der beiden Länder eine Reihe wichtiger Informationen über die Unternehmenstätigkeit in Frankreich und in der Bundesrepublik. Es ist herausgegeben von der deutsch-französischen Studiengruppe für industrielle Zusammenarbeit, die von den Regierungen beider Länder ins Leben gerufen wurde.