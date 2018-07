Die Werbung ist geschickt und farbenfreudig und kostet an die 2 Prozent des Bauvolumens von 51,5 Millionen Mark. Als Blickfang zeigt die Anzeige einen Hochhaus-Drilling an Kurpromenade, Strand und Meer des Nordseebades Westerland auf Sylt. „Die einmalige Gelegenheit“, steht da zu lesen, „Appartements direkt am Meer, aber in Deutschland.“ Es handelte sich um „das interessanteste Bauprojekt Nordeuropas“, die Sache sei ein „faires Angebot“ und geeignet als „Kapitalanlage mit Wertsteigerung und sehr guter Rendite durch Vermietung“. Wer Näheres über die „18 verschiedenen Typen von Eigentumswohnungen in Größen von 22 bis 84 Quadratmetern und zu Festpreisen ab 30 000 Mark“ wissen will, der muß einen Coupon einschicken und um den Vierfarbprospekt bitten.

Wer schreibt, bekommt vom jeweils zuständigen Verkaufsbüro in Stuttgart, Essen, Hamburg oder Westerland den Prospekt der Stuttgarter Firma Hausbau Bense, in dem das Objekt „Neues Kurzentrum“ bild- und wortreich erläutert wird. Meist liegt auch eine Preisliste bei, aus der zu ersehen ist, daß der Appartement-Typ E 1 mit 22,83 Quadratmetern Wohnfläche im ersten Stock des 13geschossigen Mittelblocks A auf der Landseite 27 000 Mark und in entsprechender Lage im Nordblock C 27 900 Mark kostet. Das teuerste Appartement kostet im 13. Stock des dem Meer am nächsten gelegenen Mittelblocks auf der Seeseite 176 000 Mark für 84,85 Quadratmeter. Nicht vermerkt ist auf der offiziellen Preisliste die Existenz einiger exklusiv ausgestatteter und gelegener Dachterrassen-Eigentumsappartements, wohlgeeignet für Westerlands Geld-Snobs. Die teuerste dieser Exklusiv-Wohnhüllen mißt 163 Quadratmeter und kostet auf der Mittelblock-Seeseite 358 600 Mark.

Von den 106 Wohnungen des bereits fertigen Nordblocks C sind heute die meisten verkauft. Von den 327 Appartements des Mittelblocks A hingegen sind noch viele zu haben. Es wird im nächsten Sommer bezugsfertig sein, dann, wenn mit dem Bau des dritten, des B-Blocks, gerade begonnen wird.

Zu guter Letzt soll es im Drillingsbau des „Neuen Kurzentrums“ 520 Eigentumswohnungen, drei Hotels, eine tausendsitzige Mehrzweckhalle, eine Kongreßhalle, Restaurants, Cafés, im Erdgeschoß zahlreiche Läden aller Branchen, außerdem 25 Garagen (à 6000 Mark) und 72 Pkw-Abstellplätze (à 3000 Mark) geben. Die Stadt Westerland stellte kostenlos beinahe die Hälfte des über 20 000 Quadratmeter großen Geländes zur Verfügung, erteilte allerdings die Auflage, dafür die Kurverwaltung zu renovieren sowie Gemeinschaftseinrichtungen für die Stadt Westerland zu errichten. Bense verbaut für die Stadtverwaltung rund 4 Millionen Mark.

Der Grundstückspreis pro Quadratmeter – man mußte sich beim Erwerb mit 11 Grundeigentümern auseinandersetzen und mehrere ältere Hotels auf eigene Kosten abreißen – lag um 900 Mark. Die Erstellungskosten pro Kubikmeter umbauten Raumes betragen 206 Mark.

Von den Käufern wird ein außergewöhnlich hoher Eigenkapitalanteil verlangt: 45 bis 50 Prozent der Kaufsumme. Bei Vorkasse gibt es 4 Prozent Nachlaß. Die Hälfte des Eigenkapitals wird bei Abschluß des notariellen Kaufvertrages fällig. Zum Zwecke der Fremdfinanzierung wird auf Wunsch eine 7prozentige I. Hypothek der Allgemeinen Hypothekenbank Frankfurt vermittelt. Auszahlung ca. 95 Prozent, Tilgung pro Jahr 1,75 Prozent. Dazu kann zu Bauspar-Bedingungen ein weiteres Darlehen zur Verfügung gestellt werden, zu 5 Prozent Zinsen und 7 Prozent Tilgung.

Die sehr gut ausgestatteten „Luxusappartements“ verfügen über alle möglichen Finessen.