Professor Ehmke trat im „Spiegel“-Prozeß hervor. Er gilt als einer der bedeutendsten Juristen in der Bundesrepublik – und zugleich als kommender Mann der SPD. Gegenwärtig ist er Staatssekretär im Bundesjustizministerium.

ZEIT: Herr Professor Ehmke, Sie haben sich als Verteidiger der Pressefreiheit im Spiegel-Prozeß einen Namen gemacht. Diese Freiheit sieht Günter Grass, ein Landsmann von Ihnen, jetzt durch den Springer-Konzern bedroht. Er hat Falschmeldungen einiger Zeitungen dieses Konzerns zum Anlaß genommen, eine sehr harte Erklärung abzugeben. Er sieht in diesen Falschmeldungen Methode – faschistische Methode, und er spricht von Meinungsterror. Können Sie diese Erklärung von Grass unterschreiben?

EHMKE: Zunächst darf ich daran erinnern, daß die Überschrift der Erklärung von Herrn Grass hieß „Es besteht Grund, sich zu entschuldigen“. Ich glaube, daß tatsächlich Grund bestand und besteht, sich zu entschuldigen. Und ich glaube auch, daß man den Anlaß, den Herr Grass zu seiner Erklärung gehabt hat, nicht vergessen sollte. Über der Auseinandersetzung mit Herrn Grass sollte dies nicht verlorengehen.

Was die Form und die Formulierung der Erklärung betrifft, so finde ich sie unglücklich. Das habe ich Grass auch selber gesagt. Er hat der Sache, um die es hier geht, meines Erachtens einen Bärendienst erwiesen.

ZEIT: Die Erklärung von Grass hat verschiedene Reaktionen ausgelöst: Zustimmung, Kritik an der Wortwahl und harte Verdammungsurteile. Als strenger Richter hat sich besonders Minister von Hassel hervorgetan. Er sagt, Grass verwende die Ulbrichtsche Terminologie der Verleumdungen und stürze dadurch die Menschen der Zone in Verzweiflung. Sind Sie mit dieser Interpretation einverstanden?

EHMKE: Ich weiß nicht, ob die Menschen drüben verzweifelt sind. Wenn aber Herr von Hassel meint, sie seien verzweifelt, weil nun gewissermaßen aus dem Westen etwas bestätigt wird, was die DDR-Propaganda uns dauernd vorwirft, so sollten wir den Anlaß der Protesterklärung von Grass nicht vergessen: die Tatsache der Falschmeldung. Das Unglück ist ja, daß durch solche Falschmeldungen – selbst wenn sie nicht auf Absicht, sondern nur auf mangelnder Sorgfalt beruhen – drüben der Eindruck entsteht, hier werde unter falscher Flagge ein Propagandaangriff auf das Pankow-Regime gefahren. Es ist primär die Tatsache der Falschmeldung, die Menschen drüben an uns politisch zweifeln lassen kann. Auf der menschlichen Seite kommt erschwerend hinzu, daß die Falschmeldung Arnold Zweig in eine peinliche, wenn nicht gefährliche Lage brachte.

Gerade in der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus dürfen wir uns keine derartigen Blößen geben. Wenn also Grund, zwar nicht zur Verzweiflung, so doch zum Bedauern und zur Unruhe besteht, dann deshalb, weil hier ein Fehler passiert ist, der zwar in der Hetze des Journalistenbetriebes passieren kann, der aber nicht vorkommen sollte und bei Anwendung der gerade in diesem Bereich erforderlichen Sorgfalt wohl auch zu vermeiden gewesen wäre. Ein solcher Vorgang nimmt uns ein Stück Glaubwürdigkeit. Daß die Äußerung von Grass sehr überspitzt was‚ ändert nichts an diesem Problem.