Mehrere Redakteure aus dem Hause Springer haben mittlerweile gegen Günter Grass Strafantrag gestellt, aber damit ist noch nicht viel getan. Die Staatsanwaltschaft braucht wegen Beleidigung und Verleumdung nur dann „öffentliche Klage“ zu erheben, wenn dies im „öffentlichen Interesse“ liegt. Sie kann es auch den Beleidigten überlassen, ihre Sache im Wege der Privatklage zu betreiben. Die Strafklage ist in jedem Falle erst zulässig, wenn ein behördlicher Sühneversuch erfolglos geblieben ist. Hält das Gericht die Schuld des Täters für gering und die Folgen der Tat für unbedeutend, so kann es das Verfahren einstellen. Der Beklagte kann, wenn er von dem Kläger ebenfalls beleidigt worden ist, mit einer Widerklage kontern.

Wenn eine Beleidigung „nachteilige Folgen für die Vermögensverhältnisse, den Erwerb oder das Fortkommen des Beleidigten“ mit sich gebracht hat, kann dieser sich sogleich im Strafverfahren eine Buße zusprechen lassen.

Denkbar wäre auch, daß die beleidigten Journalisten einen Zivilprozeß gegen Günter Grass anstrengen, in dem sie auf Widerruf, künftige Unterlassung oder gar auf Zahlung eines Schmerzensgeldes klagen. Sie müßten diesen Anspruch auf das „allgemeine Persönlichkeitsrecht“ stützen, das von der Rechtsprechung aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Grundgesetz-Artikel über die Menschenwürde abgeleitet worden ist.

Sowohl bei der strafrechtlichen wie bei der zivilrechtlichen Beurteilung muß aber das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung beachtet werden. Schon nach dem Strafgesetzbuch sind „tadelnde Urteile“ über die Leistungen anderer in gewissem Umfang gerechtfertigt, wenn sie zur Wahrnehmung „berechtigter Interessen“ gemacht werden und die Beleidigung nicht in der Form der Äußerung liegt. Artikel 5 des Grundgesetzes, der die Meinungsfreiheit schützt, engt den Begriff der Beleidigung noch weiter ein. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu in Sachen Erich Lüth/Veit Harlan, wo es um eine Boykottaufforderung ging, klassisch gewordene Sätze geschrieben: „Wenn es darum geht, daß sich in einer für das Gemeinwohl wichtigen Frage eine öffentliche Meinung bildet, müssen private und namentlich wirtschaftliche Interessen einzelner grundsätzlich zurücktreten. Diese Interessen sind darum nicht schutzlos; denn der Wert des Grundrechts zeigt sich gerade auch darin, daß jeder von ihm Gebrauch machen kann. Wer sich durch die öffentliche Äußerung eines anderen verletzt fühlt, kann ebenfalls vor der Öffentlichkeit erwidern. Erst im Widerstreit der in gleicher Freiheit vorgetragenen Auffassungen kommt die öffentliche Meinung zustande.“

Nach der Auffassung des Bundesgerichtshofs ist auch „sehr harte“ und „abfällige“ Kritik im öffentlichen Meinungskampf erlaubt. So mußte sich der „Stern“, der sich gegen eine überaus scharfe Attacke einer katholischen Wochenzeitung wehren wollte, von den Karlsruher Richtern sagen lassen: „Gerade in Auseinandersetzungen, die über einzelpersönliche Bezüge hinausgehen und eine Thematik von großer Tragweite für das Gemeinschaftsleben ansprechen, erfordert es die Bedeutung des Artikels 5 GG, daß auch in der Art der Meinungsäußerung von Rechts wegen große Freiheit gewährt und in der Bejahung einer Beleidigungsabsicht oder einer rechtswidrigen Störung gewerblicher Belange Zurückhaltung geübt wird.“

Was Günter Grass sagte, wurde von der „Panorama-“Redaktion ausdrücklich als seine private Meinung bezeichnet. Seine Aufforderung, die Bürger sollten ihre „Lesegewohnheiten überprüfen“, ist sicher nicht weniger gerechtfertigt als Erich Lüths Kampagne gegen die Harlan-Filme. Der Begriff „Meinungsterror“ ist hart, aber als Werturteil wohl ebenso zulässig wie der mißglückte Exkurs ins Staatsrecht („verfassungswicriger Staat im Staate“). Ob es Grass gelingen wird, den Begriff „faschistische Methoden“ so zu konkretisieren, daß ein Wahrheitsbeweis möglich wird, bleibt abzuwarten, aber auch diese Formulierung dürfte noch vom Grundgesetz gedeckt seit. Der „stern“ mußte immerhin Vorwürfe wie „Dummenfang“, „Konfessionshetze“, und „leichtfertige Verleumdung oder Unkenntnis der Fakten“ schlucken. Falls es zu einer Strafverhandlung gegen Grass kommen und der Richter in seinen Äußerungen doch die eine oder die andere nicht gerechtfertigte Beleidigung sehen sollte, so täte er wohl gut daran, die Anwendung des Parag-aphen 199 StGB zu erwägen: Wenn eine Beleidigung auf der Stelle erwidert worden ist, körnen beide Beleidiger oder einer von ihnen für straffrei erklärt werden. Diese „Kompensation“ ist angesichts der Reaktion der Springer-Presse so abwegig nicht. Hans Peter Bull