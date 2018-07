Inhalt Seite 1 — Hassel über Grass Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Die Welt“, vom 2. Oktober

Viele von Ihnen werden Günter Grass im letzten Panorama mit seinem Angriff auf Springer gehört und gesehen haben. Nun, die Bildzeitung ist mit mir als Verteidigungsminister nicht gerade zimperlich und zartfühlend umgegangen. Aber persönliche Eindrücke müssen zurückstehen, wenn es um die Sache geht.

Und die Sache ist dieses:

Millionen von Bewohnern der Zone haben erlebt, daß im West-Fernsehen verkündet wird: in der Bundesrepublik werden mit „wahrhaft faschistischen Methoden Zweckmeldungen verbreitet‘.

‚Faschistische Methoden‘ – das ist doch genau einer der Begriffe, mit denen uns das Ulbricht-Regime zu verleumden versucht. Begreift Herr Grass denn nicht, in welche Unsicherheit und Verzweiflung er die Menschen in der Sowjetzone stürzt, wenn sie in unserem Fernsehen die gleichen Verleumdungen wiederholt hören?

Er begreift es nicht, und ich kann nur den Kollegen Mommer zitieren, der das treffende Wort von den ‚trojanischen Eseln‘ geprägt hat.

Im übrigen ist es bedauerlich, daß die Verantwortlichen für Rundfunk und Fernsehen kein Verständnis dafür haben, was mit derartigen Sendungen und Kommentaren angerichtet wird... So etwas wird uns in vergleichbaren demokratischen Staaten nicht geboten.