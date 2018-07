München

Für die Gammler ist nun wohl der Herbst angebrochen. Nicht nur für dieses Jahr, sondern vielleicht überhaupt. Das Bürgerunbehagen beginnt bereits, sich aus neuen Quellen zu speisen. Man liest, man hört, man weiß: Die Hippies stehen ante portas. Das heißt, solche Einwohner der bayerischen Landeshauptstadt, die ihre Scheuklappen besonders eng zu tragen pflegen, konnten im vergangenen Monat fast den Eindruck gewinnen, die Hippies hätten uns bereits erreicht.

Bischofslila Plakate mit dottergelben Blümchen und dottergelber Schrift verkündeten in großen Lettern „Flower Power“ von den Anschlagsäulen. Bei näherer Betrachtung zeigte sich, daß jeweils mittwochs – im September – der Münchener „Big Apple Club“, ein im Souterrain gelegener Beat-Schuppen, eine „Hippie-Party“ veranstaltete. Der letzte Mittwoch war nun „das Größte“ – der progressive Kneipier hatte weder Mühe noch Kosten gescheut, auch Prominenz von „Bühne, Film und Fernsehen“ war aufgeboten worden.

Der Kellerraum ist dunkel und verräuchert, der Disc-Jockey hat den „Hahn“ voll aufgedreht, und man meint, daß selbst die Balken beaten. Wo man hin tritt, knirscht es; denn Flaschen und Gläser halten sich auf keinem Tablett, wo allzu viele Hippies und Hippie-Voyeurs sich drängen. (Wie nützlich, denkt man, wäre hier Marihuana statt der flüssigen Droge gewesen!) Die Scherben aufheben kann niemand, denn da der Fußboden nicht zu sehen ist, ist an Bücken gar nicht zu denken. Der Ausdruck „so eng wie in einer Sardinendose“ stammt offenbar aus einem anderen Zeitalter. Dieses hier ist das reinste „sweatin“. Damen mit einer Blume und „kostümierte Herren“ haben freien Eintritt und erhalten einen Gratisdrink.

An die Decke sind allerwegen Girlanden aus Papierastern und Wachsrosen montiert, und die Besucher – freilich nur die nicht sehr zahlreichen Mutigen – haben alles getan, um so auszusehen, wie sie glauben, daß ihre optischen Vorbilder im fernen Frisco aussehen. Da war ein Junge im hautengen schwarzen Netzhemd (Beinkleider waren im Gedränge unsichtbar), das er sich vielleicht von Mutti mit baumelnden bunten Papierblumen hatte besetzen lassen; entfernt erinnerte er an Papageno. Eine Variation des Kapitäns Linkerton war auch erschienen, das rechte Ohr mit der Blume von Cho Cho San geschmückt. Blumen auf Gesichter und Lederhosen (sieh an) gemalt, auf Hüte, alte Uniformjacken, Jankas und Ami-Kluft gestickt oder genäht, auf Rosendirndln und Blumenhosen ohnehin schon vorhanden, eine Blume listig im (männlichen) Bauchnabel verankert: So stell‘ ich mir die Hippies vor!

Der Geschäftsführer – Asternkranz um Hals und Brust, Schweiß auf Stirn und Wangen – ist zufrieden. Mittags noch war Schwabinchen Uschi mit dem „ältesten Benz, den es gibt“ – „Ist es nun Baujahr 1827 oder 1892? Man kommt ja ganz durcheinander“ – blümchenwerfend durch die Stadt geschickt worden.

Kurz vor 22 Uhr, bevor die Unter-achtzehnjährigen das Lokal räumen müssen, gibt es eine Preisverleihung, Eine Schauspielerin, eine Schlagersängerin, ein Filmsternchenersatz, ein Boutiquebesitzer und – wir sind in München – ein Klatschspaltenprinz (ein echter) befinden über die drei „originellsten Hippiekostüme“ („Na, wie die eben so rumlaufen, bissel zerfranst und so“). Die Preise (bis zu dreihundert Mark) sind bürgerlich: Textilien und eine Magnumflasche Sekt. Alle Teilnehmer des Wettbewerbs erhalten zum Trost eine Piccoloflasche geschenkt – auch Sekt natürlich. Die Jurydamen bekommen rote Rosen.

Nun ja – „hip“ war keiner, ein Happening wurde aus dem braven Faschingsfest auch nicht – aber a Gaudi war‘s. Cornelia Jacobsen