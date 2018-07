Das einzige Interview vor der Premiere

Von Wolfgang Venohr

Am 9. Oktober findet die Welturaufführung des Schauspiels „Soldaten“ von Rolf Hochhuth in der Freien Volksbühne Berlin statt. Regie: Hans Schweikart. In der Rolle des Winston Churchill: O.E.Hasse. Am gleichen Abend, um 21.00 Uhr, strahlt der wdr/Westdeutsches Fernsehen eine stern tv-Produktion aus, die den Titel trägt: ROLF HOCHHUTH und die „SOLDATEN“ – Ein Bericht von WOLFGANG VENOHR. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht ein Gespräch mit Rolf Hochhuth über sein neues Stück, die einzige Stellungnahme, die der Autor vor der Premiere abgegeben hat. An diesem Gespräch nahm auch der britische Schriftsteller David Irving teil. Wir veröffentlichen wesentliche Teile aus dieser Sendung, in der auch zum erstenmal der britische Originalfilm von der Zerstörung Dresdens gezeigt und über Hochhuths „Playboy“ Artikel für die US-Bomberpiloten in Vietnam gesprochen wird.

Frage:

Rolf Hochhuth, warum haben Sie Ihrem neuen Stück den Titel „Soldaten“ gegeben?

Hochhuth:

Das hat eine gewisse deutsche Tradition, insofern, als wir ein Drama haben in Deutschland von Lenz, „Die Soldaten“, und ich habe bewußt an diese Tradition anzuknüpfen versucht und habe die Problematik des Soldaten von heute herauszustellen versucht...