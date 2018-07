In Berlin wirken noch die alten Guerilla-Kämpfe nach

Berlin, im Oktober

Die eitle Freude über den Kronprinzen Klaus – Schütz verfliegt in Westberlin, noch ehe die Vorbereitungen zu den Krönungsfeierlichkeiten abgeschlossen sind. Der Schock des Albertz-Sturzes hatte die zerstrittenen Sozialdemokraten für einige Tage zusammengetrieben. Eine Lösung, die viele von ihnen noch zu Beginn der vergangenen Woche für indiskutabel gehalten hatten, wurde zum letzten Ausweg der Krise: Der Wahl-Bonner Schütz wurde mit einem gemeinsamen Hilferuf an die Spree zurückgeholt. Als es am Montagabend dann aber zum Schwur auf den neuen Mann in Schöneberg kommen sollte, schienen die Gräben so tief wie eh und je.

Auf einer Sitzung des Landesausschusses, der zusammengetreten war, Schütz einstimmig dem Parteitag zu empfehlen, wurde die alte Spaltung restauriert. Willy Brandt beschwor die Genossen, appellierte an die Solidarität, wurde schließlich sehr laut. Vergeblich. Am Ende der Zusammenkunft stand der linke Flügel – wider aller Erwartung – geschlossen gegen Schütz. Kommt es nicht bis zum 15. Oktober doch noch zu einem Verständigungsfrieden der Gruppen, darf der neue Regierende nur mit einer relativ knappen Mehrheit der Delegierten rechnen. Schlimmer: der Bruderkrieg in der Partei könnte in noch größerer Schärfe wieder ausbrechen.

Den Stimmungsumschwung verursachte Schütz selbst. Auf der Linken – aber nicht nur dort – hatte man von ihm verlangt, sein Programm und seine personellen Vorstellungen zu erläutern. Doch der Staatssekretär blieb diplomatisch, wollte sich vor der Wahl nicht festlegen lassen. Ein Teilnehmer der Sitzung, der nicht zur Linken zählt, bezeichnete die Ausführungen des kommenden Regierenden als „eiskaltes Bla-Bla“.

Schütz’ Weigerung, sich mit den Gruppen auf Proporz-Verhandlungen einzulassen, erscheint verständlich. Das Mißtrauen, das große Kreise der Partei ihm gegenüber hegen, hat jedoch seine Gründe. Zwar war er an den Auseinandersetzungen der letzten Monate nicht beteiligt, aber er kam dennoch nicht als Mann über den Parteien in der Partei zurück. Er zählt zu den Exponenten des rechten Flügels. Mehr noch: Klaus Schütz war es, der Ende der fünfziger Jahre einen erbarmungslosen Kleinkrieg gegen die damalige Linke geführt und sie schließlich mit sehr robusten Mitteln ganz ausgeschaltet hatte.

Vor allem Schütz war es, so wird ihm vorgeworfen, der – aus wie berechtigten politischen Motiven auch immer – Guerillataktik und Dschungelkrieg in die innerparteiliche Auseinandersetzung einführte. Ziel dieser „Säuberung“ war es, Gruppen- und Cliquenbildung in der Partei auszuschließen. Der Erfolg dieser Taktik aber wurde nie deutlicher als in den vergangenen Wochen: Sie verstärkte die Fraktionsbildung und verschärfte den Konflikt bis zur Selbstzerstörung.