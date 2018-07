Die europäischen Linksintellektuellen zwischen den beiden Weltkriegen. Deutsche Buchausgabe des „Journal of Contemporary History“. Nymphenburger Verlagshandlung, München; 320 S. Paperback 15,80 DM.

Dieses Buch ist ebenso reizvoll wie ärgerlich. Es verstärkt die Abneigung gegen die zu einer buchhändlerischen Zeitkrankheit gewordenen Sammelbände, wenngleich in diesem Falle zuzugeben ist, daß das Ganze eigentlich gar kein Buch, sondern eine Vierteljahresschrift ist. Als Buch, mag man sie gelungen nennen, weil hier ein knappes Dutzend Essays einem zentralen Thema zugeordnet worden sind – einem Thema Thema das für die Erhellung der politischen Geistesgeschichte unseres Jahrhunderts erheblich ist.

Ärgerlich ist jedoch, daß sich der deutsche Verlag durch die Zutat eines einzigen Wörtchens im Titel einer Irreführung schuldig gemacht hat. Der englische Titel des Bandes lautet „Leftwing Intellectuals between the Wars“. Daß im Deutschen statt dessen von europäischen Linksintellektuellen gesprochen wird, mag hingehen, wenngleich die Zugehörigkeit der Türkei zu Europa immer problematisch bleibt. Schlimmer ist der Zusatz des Artikels „die“. Damit nämlich erhebt die deutsche Ausgabe einen Anspruch auf Vollständigkeit, dem sie gerecht werden weder will noch kann.

Das zweite Ärgernis ist die strukturelle Verschiedenheit der einzelnen Beiträge, die augenscheinlich nicht alle für eben diesen Band geschrieben worden sind. Daraus erklären sich manche Unzulänglichkeiten. So kann man den italienischen Linksintellektuellen jener zwanzig Jahre nicht mit der Rezension einer Mussolini-Biographie gerecht werden. Wenn andererseits in den zwanziger Jahren außer in Frankreich die Linksintellektuellen irgendwo eine bedeutende Rolle gespielt haben, so war das gewiß in Deutschland. Darüber erfahren wir jedoch nichts, sondern Leopold Schwarzschild wird lediglich als Herausgeber des „Neuen Tage-Buchs“ während des Exils in Paris dargestellt. Am adäquatesten ist die Behandlung Frankreichs. (Schließlich sei als Monitum noch vermerkt, daß die Autoren mit ihrem Geburtsjahr angeführt werden sollten, weil es wichtig ist zu erfahren, ob einer als Zeitgenosse oder als rückblickender Betrachter schreibt.)

Alle diese Ärgernisse vermögen jedoch den Reiz dieses Buches nicht zu verdunkeln – es ist ein intellektuelles Panoptikum. Hier ist viel zu erfahren und zu bedenken. Die Glanzstücke dieser Schaubude sind die Essays über Malraux und Schwarzschild und, in geringem Abstand, die Studie über Laski. Dankenswert ist ferner, daß auch die kleineren Nationen vertreten sind.

Am besten wäre es, wenn irgend jemand sich nun angeregt fühlte, ernstlich eine politische Geschichte der Linksintellektuellen in Europa zu schreiben. Bis dahin müssen wir uns mit diesem Panoptikum zufriedengeben, doch sollte sich durch diese Einordnung niemand abschrecken lassen. Ganz im Gegenteil: Hereinspaziert, meine Herrschaften, hereinspaziert! H.L.