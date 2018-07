Das Wörtchen sogenannt, heute zu hohen Ehren gekommen, ja, zum Modewort einer Epoche avanciert, hat seine polemische Laufbahn recht harmlos begonnen. Als es noch ein unschuldiges Eigenschaftswort war, das niemanden verdroß, niemandem weh tat, ahnte man nicht, was an logischer Tücke, dialektischen Fähigkeiten und politischer Sprengkraft in ihm steckte.

Früher setzte man ein sogenannt vor eine Bezeichnung, wenn man hervorheben wollte, daß es sich bei ihr um einen möglichen Namen unter anderen handelte. In diesem Sinne wird das zunächst so unscheinbare Wörtchen noch heute manchmal gebraucht. Man spricht, wie etwa die Welt, von der sogenannten erweiterten Oberschule, oder, um ein anderes Beispiel zu gebrauchen, vom sogenannten Berliner Modell, der demokratischen Verfassung der Freien Universität Berlin.

Das Wörtchen sogenannt, dieserart gebraucht, ist ein referierendes Mittel unserer Sprache, das darauf hinweist, daß der nun folgende Ausdruck eine gebräuchliche Benennung, aber eben nur eine Benennung ist, die nicht notwendigerweise die Sache selbst trifft. In diesem Hinweis nun steckt die distanzierende Potenz des Wortes, und sie erklärt die Karriere kleinen sogenannt zum Modewort aller heutigen Polemiken.

Nicht berichtend, sondern wertend spricht beispielsweise der Sonderbeauftragte des Bundeskanzlers für Berlin, Ernst Lemmer, seit jüngstem von der sogenannten Freien Universität, und es ist ganz deutlich, daß der CDU-Politiker die Benennung Freie Universität durch den Zusatz sogenannt als eine Bezeichnung ohne Legitimation entlarven möchte. Wer heute das Wörtchen sogenannt gebraucht, möchte meist verbalen Anspruch und Wirklichkeit gegeneinander ausspielen. Sogenannte Freie Universität, das soll bedeuten, diese Universität sei nicht mehr frei, ihre akademischen Bürger seien nicht mehr freiheitlich gesonnen.

Professor Werner Stein, Berliner Senator für Wissenschaft und Kunst, hat die Lemmersche Wendung in einer besonderen Erklärung eigens zurückgewiesen. Politiker streiten scheinbar nur um ein Wörtchen; aber dieses Wörtchen wiederum erscheint geeignet, das Programm des jeweiligen Gegners aus den Angeln zu heben.

Das Verfahren ist einfach: Man zitiere eine gegnerische Proklamation, eine mißliebige Bezeichnung, setze ein kleines sogenannt davor, und schon hat man den Anspruch des Kontrahenten erschüttert.