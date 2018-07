Klotzen, nicht kleckern“, ist ein beliebtes Schlagwort, mit dem der Hamburger Senator Kern, Präses der Behörde für Wirtschaft und Verkehr, seine Hanseaten zu großzügigen Taten mitreißen möchte. Was aber jetzt in Hamburg auf bestimmten Gebieten der Investitions- und Wirtschaftspolitik geplant oder vollzogen wird, summiert sich zu einer großen Kleckerei.

Um die Cranzer Fischdampfer AG vor dem Konkurs zu retten – allein die Deutsche Shell hat Forderungen von 0,9 Millionen Mark –, soll sich der Hamburger Staat noch einmal mit drei Millionen engagieren und weitere 700 000 Mark jährlich an Meilensubventionen auf den Tisch der Cranzer Fischdampfer AG legen. Siebenmal vorher hatte der Senat bereits in die Tasche gegriffen und Stück um Stück insgesamt 5,5 Millionen Mark zugesteuert. Für ein Unternehmen, dessen Vorstand der jetzige Senator Kern war.

Dabei ist es keineswegs so, daß Hamburg etwa im Geld schwimmt und nicht weiß, was es damit anfangen soll; denn um auch nur einen vierten Liegeplatz für Containerschiffe zu bauen – Gesamtkosten 7,5 Millionen Mark –, muß Senator Kern unter anderem in seinem Amt 1,7 Millionen einsparen oder dringende Arbeiten auf das übernächste Jahr verschieben.

Rotterdam dagegen wird seine Hafenwirtschaft mit öffentlichen und privaten Investitionen in einer Gesamthöhe von 1,1 Milliarden Mark in den nächsten Jahren ausbauen. Klotzen, wie gesagt, nicht kleckern! C. B.