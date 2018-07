• „Magischer Realismus“ (Wuppertal, Kunst- und Museumsverein): Magischer Realismus oder Neue Sachlichkeit? Beide Begriffe meinen dieselbe Sache, meinen eine breite und zum mindesten in ihren Anfängen starke Bewegung in der deutschen Malerei der zwanziger Jahre, die dritte Kraft zwischen dem altgewordenen Expressionismus und den „Bauhaus“-Pionieren. Die Richtung wird mal unter dem einen, mal unter dem andern Namen ausgestellt und dargeboten. Günter Aust, der die Wuppertaler Schau hervorragend inszeniert hat, entscheidet sich für „Magischen Realismus“. Dabei scheint es mir dringend geboten, diesen dubiosen Begriff, der das Phänomen nicht nur vernebelt, sondern in sein Gegenteil verkehrt, der sogar von seinem Erfinder Franz Roh nur probeweise und mit Vorbehalten zur Diskussion gestellt wurde, endgültig zu liquidieren. Was ist magisch an dem Realismus der zwanziger Jahre? Man kann Dix und Grosz, die als Wortführer der Bewegung auch in Wuppertal dominieren, nicht krasser mißverstehen, als wenn man ihnen unterstellt, sie hätten einer magischen Ding- und Welterfahrung Ausdruck geben wollen. Wenn Magie programmiert wird, etwa durch bengalische Farb- und Lichteffekte, dann geschieht das bei den schwachen Gliedern der realistischen Reihe, bei Mense oder Lenk oder Grethe Jürgens, gelegentlich auch bei Radziwill.

36 Maler sind mit 115 Bildern (aus den Jahren zwischen 1920 und 1933) vertreten. Der Kreis ist sehr viel weiter gezogen, als man es von ähnlichen Veranstaltungen gewohnt ist. Man muß Nieten, Mitläufer der Neuen Sachlichkeit in Kauf nehmen und findet dafür eine ganze Reihe unbekannter, vergessener Talente. Großbergs Maschinenbilder sind bemerkenswert, weil sie den Weg von der Neuen zur neuesten Sachlichkeit markieren, wie sie Klapheck demonstriert. Oder Raederscheit und der Hannoveraner Hans Mertens.

Daß die Neue Sachlichkeit schließlich nach 1933 in die Nazikunst einmündete oder von ihr okkupiert und ihren Zweck dienstbar gemacht wurde, hat sie schwer diskreditiert. Um so wichtiger erscheint mir diese Ausstellung, die den grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Realismus der zwanziger Jahre und dem, was die Nazis im Münchner Haus der Kunst daraus gemacht haben, eindeutig erkennen läßt. Bis zum 29. Oktober.

Gottfried Sello

„Deutscher Künstlerbund“ (Alte Markthalle und Badischer Kunstverein, Karlsruhe) Die Ausstellung ist zweigeteilt. In den Räumen des Badischen Kunstvereins findet, wer daran Interesse hat, Bilder und Plastiken aus den Jahren 1947 und 1957. Man verzichtete darauf, Schwerpunkte zu setzen, die Schau hat einen rein didaktischen Wert, soll ihn zumindest haben. Ihr angegliedert ist eine Gedächtnisausteilung für Karl Hartung, vorwiegend bestritten mit kleineren Plastiken. Sie kann nur ein Hinweis auf eine umfassende Ausstellung zum Gedächtnis dieses bedeutenden Mannes sein. – Als Bahnhof gebaut, jahrzehntelang als Markthalle benutzt, findet ein Gebäude am Ettlinger Tor in Karlsruhe seine letzte Verwendung, seine letzte Funktion als „Kunsthalle“. Ein Abgang – denn die Halle wird demnächst abgerissen –, der es verdient, mit einer guten Ausstellung honoriert zu werden. Hat der Deutsche Künstlerbund gute Arbeit geleistet?

Er hat, zunächst, die riesige Halle durch nicht minder riesige Stellwände gegliedert. So ist für die größeren Arbeiten Platz geschaffen, die Bilder, Objekte, Plastiken haben Raum, sich zur Geltung zu bringen. Wenn manche Arbeiten in dieser Art Isolierung in sich zusammenfallen, geht das auf Kosten der Hersteller, nicht des Künstlerbundes. Die Ausstellung entlarvt also auch. Ich meine allerdings, daß man auf seiten des Künstlerbundes einen ganz andern Ausstellungsmodus hätte finden können. Man hätte sich etwa abstimmen können, 20 Künstlern einen bestimmten Raum innerhalb der Halle anzuweisen. Dieser wäre dann als Environment, als Projektions- oder reiner Plastikraum gelöst worden. Gewiß wäre man dadurch, und für diese eine Ausstellung, vom Prinzip der bisherigen Auswahl- und Juryverfahren abgewichen. Aber braucht der Künstlerbund nicht gerade solche Neustrukturierung, solche Überlegungen, die zu einer neuen Bestimmung seiner Funktionen führen?

Die diesjährige Ausstellung läuft, wie schon die letzte in Essen, auf eine Konfrontation der mittleren (und älteren) mit der jungen Generation hinaus, genau gesagt, mit einigen Aspekten der Kunst der jungen Generation. Denn ein ganzer Bereich aktueller Kunst, die Kinetik, ist in Karlsruhe (mit Ausnahme von Luther und Wilding) überhaupt nicht gegenwärtig. Der Künstlerbund weist die Verantwortung dafür von sich, da er nur davon ausgehen könne, was eingereicht wird. Doch sollte man die Ausstellung, etwa durch die oben angeführte Aufgliederung, so attraktiv machen, daß die Akzente dann auch der tatsächlichen Situation der aktuellen deutschen Kunst entsprechen. Jürgen Claus

„Schweizer Kunst – und Antiquitätenmesse“ (Bern, Kunstmuseum): Das durch Kunstskandale aufgescheuchte Publikum kann beruhigt sein. Auf der Schweizer Messe vom 29. September bis zum 10. Oktober wird die Echtheit der Objekte garantiert. Die 32 Aussteller bieten ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Material: etruskische, griechische, römische Kunst, Möbel, Fayencen, Tapisserien, mittelalterliche Plastik, unter den Gemälden ein Doppelbildnis von Tintoretto. G. S.