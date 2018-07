Die Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft AG, Hameln, wird liquidiert. Es war ihr seit langem nicht mehr möglich, ihre im Oberwesergebiet gelegenen Bahn- und Omnibusstrecken rentabel zu. betreiben. Daran ist nicht nur die strukturelle Verlagerung des Güterverkehrs auf die Straße schuld, hinzu kommen vielmehr Stillegungen von Unternehmen, die ihre Güter bislang über die privaten Bahnstrecken verladen hatten. Wer sich die Beförderungsziffern der letzten Jahre ansieht, kommt zwangsläufig zu dem Schluß, daß für die Bahnen keine wirtschaftliche Grundlage mehr vorhanden war, ja daß ein echtes Verkehrsbedürfnis in den von ihr bedienten Gebieten nicht mehr bestand.

Dennoch hat es lange gedauert, bis die Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft von ihrer Konzession durch das Land Niedersachsen befreit worden ist. Streckenstillegungen sind in der Bundesrepublik eben ein Politikum. Leider zog die öffentliche Hand daraus nicht die einzig mögliche Konsequenz und tat das ihrige, um die Bahn am Leben zu erhalten. Die leeren Staatskassen Niedersachsens verboten das. So mußte bis zum bitteren Ende gefahren werden.

Für die Vorwohle-Emmerthaler Eisenbahn-Gesellschaft, Tochtergesellschaft der DEBG, konnte noch ein Nachfolgeunternehmen gefunden werden, ins Leben gerufen durch interessierte Stellen. Für die Strecken der DEBG gelang dies nicht. Erst als die Verwaltung ihren Angestellten sagen mußte, daß nach zwei Tagen die Räder wegen leerer Kassen nicht mehr rollen würden, erst als die Gläubiger unruhig zu werden begannen, traf die Stillegungsgenehmigung aus Hannover ein.

Für die Aktionäre wird die Liquidation keine reine Freude werden. Vom Grundkapital von 1,3 Millionen Mark sind schon 1,04 Millionen verloren. Einen erheblichen Teil des noch vorhandenen Vermögens braucht man zur Sicherstellung der Pensionsverpflichtungen – ein Sechstel der Belegschaft besitzt einen beamtenähnlichen Status. Und was sind zum Abbruch verdammte Bahnstrecken wert? Und wieviel bekommt man für das Verwaltungsgebäude in Hameln, da doch alle Welt weiß, daß es möglichst rasch verkauft werden soll? Auf der Hauptversammlung war von einer Liquidationsquote von etwa 20 Prozent die Rede. An der Börse ist man optimistischer. 30 Prozent, so ist am Kurs der DEBG-Aktie abzulesen, sollen bei der Ausschlachtung herauskommen. K. W.