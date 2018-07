Von Zweistein

In dieser Tüte sind zwanzig Bonbons, acht rote, sieben grüne und fünf weiße“, sagt der Onkel zu seinem Neffen. „Mach die Augen zu, greif in die Tüte und hole dir Bonbons heraus; allerdings mußt du eine Bedingung dabei erfüllen: Es müssen mindestens vier Bonbons einer Farbe und mindestens drei Bonbons einer anderen Farbe in der Tüte bleiben.“ Wie viele Bonbons darf der Junge unter dieser Bedingung maximal herausnehmen? (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

Lösung der vorigen Logelei: Wir betrachten einen der sechs Punkte. Er ist mit fünf anderen Punkten durch Linien verbunden, und da diese Linien nur zwei verschiedene Farben haben können, haben mindestens drei davon die gleiche Farbe. Von deren drei Endpunkten dürfen aber keine zwei mit dieser Farbe verbunden sein, weil sonst drei Punkte untereinander mit Linien gleicher Farbe verbunden wären, was verboten ist. Folglich müßten die drei Endpunkte untereinander mit der anderen Farbe verbunden werden, aber auch das verstößt gegen das Verbot.