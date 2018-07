Von Fritz Fischer

Professor Dr. Fritz Fischer, Ordinarius für Mittlere und Neuere Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte an der Universität Hamburg, unseren Lesern bekannt durch die Kontroverse über die deutsche Politik im Ersten Weltkrieg, die er durch seine Forschungen ausgelöst hat, nimmt heute Stellung zu dem Dilemma, in das sein Fach durch die mangelnde Koordination zwischen Hochschule und Schule geraten ist.

Peter Wapnewski, Ordinarius für Ältere Germanistik an der FU Berlin, hat in einem vieldiskutierten Artikel in der ZEIT (Nr. 34 vom 25. August 1967) auf die Diskrepanz zwischen dem Ausbildungsgang der Germanisten an der Universität und ihrer Lehraufgabe am Gymnasium hingewiesen: Von dem in einem langen Studium aufgenommenen Stoff kommt nur ein Bruchteil im Deutschunterricht zur Anwendung.

Ein solches Mißverhältnis läßt sich wohl für alle sogenannten Massenfächer der Philosophischen Fakultät, deren Studenten sich zum größten Teil auf das höhere Lehramt vorbereiten, aufzeigen. Besonders kraß scheint es mir im Studien- und Schulfach Geschichte zu sein. Da es obendrein nach deutscher Schultradition am Gymnasium keinen „Germanisten“ oder „Historiker“ gibt, sondern jeder zukünftige Studienrat zwei oder sogar drei Fächer (das ist in den einzelnen Bundesländern verschieden) studieren muß, so vergrößert sich die Diskrepanz ganz erheblich.

Einen Abstand zwischen Universität und Schule hat es immer gegeben. Aber in der jetzigen Krise handelt es sich doch um etwas anderes: Der Historiker muß, sobald er in die Lehrtätigkeit eintritt, Dinge unterrichten, für die er schlechterdings nicht vorgebildet ist. In den beiden letzten Schuljahren (Unter- und Oberprima), in denen das Verständnis 18- bis 20jähriger Schüler für den historischen Unterricht gerade recht einsetzt, gibt es kein Fach Geschichte mehr. Geschichte ist durch das Fach Gemeinschaftskunde ersetzt und darin aufgegangen.

Der Zwang zum „Kontaktstudium“

Eine Notiz in der „Welt“ vom 18. September 1967 macht darauf aufmerksam, daß in Hessen den ersten hundert Studienräten ein Zertifikat überreicht worden ist über ein erfolgreiches Kontaktstudium, in dem sie sich für den Gemeinschaftskundeunterricht vorbereitet haben. Zweifellos ist solch ein „Kontaktstudium“ eine nützliche Einrichtung, damit der Studienrat die Qualifikation für das neue Fach (das immerhin schon sieben Jahre existiert) erwerben kann. Soweit es ein Beispiel gibt für wissenschaftliche Lehrerfortbildung, ist es zu begrüßen. Aber ist es auch der rationellste Weg, wenn man bedenkt, daß ein Lehrer nach fünf- bis sechsjährigem Studium und dem Ersten Staatsexamen, nach zweijähriger Referendarausbildung und dem Zweiten Staatsexamen ein Zusatzstudium absolvieren muß, um für den Beruf des Gemeinschaftskundelehrers vorbereitet zu werden, während für das Fach Geschichte, in dem er so lange ausgebildet wurde, immer weniger Platz im Gymnasium bleibt? (In Hessen und einigen anderen Bundesländern kann auch der reine Philologe oder ein Naturwissenschaftler sich durch das Zusatzstudium für das neue Fach qualifizieren; doch üblicherweise wird seine Durchführung dem Geschichtslehrer übertragen.)