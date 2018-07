Inhalt Seite 1 — Mehr Linientreue als Wahrheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ivan Maisky: Memoirs of a soviet Ambassador. 1939–1943. Hutchinson, London; 408 S., 63 sh.

Ivan Maisky, russischer Botschafter in London von 1932 bis 1943, galt dort als einer der erfolgreichsten Diplomaten, die jemals in der britischen Metropole tätig gewesen sind. Doch seine fesselnd geschriebenen Denkwürdigkeiten aus der Kriegszeit sind enttäuschend, um so mehr, als es sich hier um die einzigen Memoiren handelt, die ein hoher Sowjetdiplomat jemals publizieren durfte.

Obwohl sich Maisky erfolgreich um bessere russisch-britische Beziehungen bemüht hat, läßt er als seine Kriegserinnerungen doch nur erscheinen, was die russische Öffentlichkeit lesen möchte oder die Herrscher im Kreml hören wollen.

Maisky weist zwar darauf hin, daß „in den Jahren des Kults des Großen Mannes russische Botschafter unerwartet nach Moskau zurückberufen wurden und dann spurlos verschwanden – entweder in das Grab oder hinter den Stacheldraht irgendeines Lagers“. Aber es ist bezeichnend, daß er den Namen „Stalin“ überhaupt erst auf Seite 139 zum erstenmal erwähnt und sich davor drückt, die Motive des russischen Diktators zu erklären oder gar Kritik an ihnen zu üben, wie es, zum Beispiel, unerläßlich erscheint, wenn Maisky berichtet, daß sich Stalin im Januar 1943 geweigert hat, Churchill und Roosevelt in Nordafrika zu treffen.

Maisky will leider nicht die Farbennuancen auf der Palette eines tüchtigen Diplomaten kennen. Für ihn ist alles stets schwarz und weiß, Kapitalist oder Kommunist, Bourgeois oder Proletarier. Für jeden Historiker ist es eine reichlich starke „cäptatio benevolentiae“, wenn Maisky seinen Lesern im Vorwort versichert, daß es ihm einzig und allein darauf ankäme, „die wirkliche, historische Wahrheit wiederzugeben“. Ja, er nennt sein Buch sogar „eine wesentliche Quelle der zukünftigen Forschung über die Sowjetaußenpolitik am Vorabend und während des Zweiten Weltkriegs“.

Dies sieht dann so aus: Von einer neuen polnischen Teilung 1939 konnte deswegen nie die Rede sein, weil „die russischen Truppen im September 1939 die polnische Grenze überschritten hätten, um die arbeitenden Klassen der westlichen Ukraine und des westlichen Weißrußlands vor der Bedrohung einer deutschen Besetzung zu retten“. Die russische Kriegserklärung an Finnland beschreibt Maisky mit einem Satz: „Der Eintritt der Sowjetunion in den Krieg mit Finnland bedeutete einen Schritt, zu dem sie gezwungen wurde.“ Gründe werden dafür ebensowenig angegeben wie Erklärungen für die anfänglichen Niederlagen der Russen.

Von Dänemark wird fälschlich behauptet, es sei in eine der Provinzen des Dritten Reichs verwandelt worden. Der Höhepunkt des Zynismus ist erreicht, wenn Maisky dem Leser als bekannt suggeriert, „daß sich Estland, Lettland und Litauen im Sommer 1940 der Sowjetunion anschlössen“.