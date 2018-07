Rascher Modewechsel soll den Umsatz heben

Urgroßmutters Eichentruhe ist durch und durch aus Eiche. Der Wäscheschrank der Enkelin ist nicht mehr massiv. Schnellwüchsiges, preiswertes Tannenholz ist nur noch von einem Hauch von Edelholz umgeben: sechs Zehntel Millimeter dick. Das Aussteuerschränkchen der Urenkelin hat lediglich ein Make-up aus Kunststoff. Es ist mit einer Farbphoto-Reproduktion echten Edelholzes verkleidet.

Der edle Schein wurde zum Fließband-Massenprodukt, zur preiswerten Imitation. Die Einzelhändler freuen sich (preiswerte Angebote beleben den stagnierenden Markt), die Produzenten „echter“ und unechter Edelholzmöbel bekämpfen sich, die Interessenten verklagen einander. Der Möbelkäufer hat die Wahl zwischen zwei Oberflächen-Gattungen: dem Holz-Furnier und dem Kunststoff-Furnier.

Furnier? Bei diesem Ausdruck, auf Kunststoff bezogen, stehen der „Arbeitsgemeinschaft Holz“ die Haare zu Berge. Sie zog vor Gericht und verklagte einen der größten europäischen Möbelhersteller und Kunststoff-Furnier-Verarbeiter, die Wormser Karl Kübel GmbH. (Jahresumsatz 120 Millionen Mark) auf Unterlassung der Bezeichnung „Kunststoff-Furnier“ und „Furnier aus Kunststoff“. Der Ausdruck Furnier, so meinen sie, deute auf Holz hin.

Weder Fisch noch Fleisch

Die Angelegenheit wurde vom Bundesgerichtshof zur erneuten Verhandlung an das Oberlandesgericht in Düsseldorf zurückverwiesen. Zuvor hatte Kübel vor diesem Gericht gesiegt. Der „Duden“ konnte dem Kläger keine Argumente liefern, er verhält sich neutral. Die Synonyme, die er für das Wort Furnier anbietet, lauten: Blattholz, Belag, Deckblatt.

Bei der Bezeichnung „Deckblatt“, das leicht auf Papier hindeutet, stehen den mit Kunststoff hantierenden Furnierherstellern und -verarbeitern ihrerseits die Haare zu Berge. Im Zusammenhang mit Kunststoff-Furnieren ist bei ihnen nämlich der Ausdruck „Papier“ strengstens verpönt. Zwar läßt es sich nicht verheimlichen, daß das Ausgangsprodukt vieler Kunststoff-Furniere eine Art Papier ist. Dieses Papier aber – so erklärt die Firma Karl Kübel – habe selbst in den Augen des Düsseldorfer Oberlandesgerichts und in jenen des Bundesgerichtshofes während des Bearbeitungsprozesses „seine ihm ursprünglich anhaftenden Eigenschaften so weit verloren ..., daß diese Eigenschaften die Folie im Endzustand nicht mehr charakteristisch prägen“. Fazit: Die Folge, das Kunststoff-Furnier ist ein Erzeugnis eigenen Charakters.