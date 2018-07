Inhalt Seite 1 — Nicht Herr im Haus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ingeborg Zaunitzer-Haase

Die Zeit der dicken Daumen ist vorbei.“ Dr. Rudolf Sasse, Geschäftsführer des Landesverbandes Hamburgischer Grundeigentümer-Vereine, muß es wissen. Sein Verband unterhält einen Spezial-Beratungsdienst für den Kauf von Eigentumswohnungen. „Wenn sich bei Verhandlungen herausstellt, daß gelegentlich zwölf bis fünfzehn Prozent Luft in den geforderten Preisen sind, dann war der Daumen eben zu dick. Es muß nicht mehr gepeilt, sondern gerechnet werden.“

Dennoch – oder gerade deshalb – strotzen die Wochenendausgaben der meisten Tageszeitungen von Angeboten für Eigentumswohnungen. Diese Vielfalt und Vielzahl des Angebots kann zweierlei bedeuten: den Versuch, eine Absatzstockung zu überwinden, oder ein Anpassen an Kundenwünsche. Sicher ist jedenfalls, daß Angebot und Nachfrage am Eigentumswohnungsmarkt nicht mehr „von selbst“ sich regeln, sondern nur noch über Katalysatoren wie Makler oder Anzeige. Sicher ist auch, so formuliert es vorsichtig ein Beamter des Bundeswohnungsbauministeriums, „daß der Markt zur Zeit eine interessante Dynamik aufweist“.

Wie viele Eigentumswohnungen es im Bundesgebiet gibt, weiß niemand auch nur annähernd genau zu sagen. Es gibt keine Zahlen. Weder amtliche noch öffentlich geschätzte. Eine Faustregel: maximal 5 Prozent der Wohnungen, die nach dem Erlaß des Gesetzes über das Wohnungseigentum (WEG) am 15. März 1951 gebaut wurden, dürften Eigentumswohnungen sein. Das wären also, grob gerechnet, 450 000.

Wer eine solche Behausung erwirbt, der wird – wie das Gesetz es will – alleiniger und unbeschränkter Sondereigentümer der Wohnung. Er erhält zugleich einen Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum wie Fluren, Treppen, Garten, Dach.

Ein Wohnungseigentümer bekommt ein eigenes Grundbuchblatt und kann mit seiner Eigenwohnung verfahren, wie es ihm beliebt: Er kann sie vermieten, verkaufen, beleihen, vererben, baulich verändern, gewerblich nutzen, Tiere halten oder was auch immer er damit anstellen will. Er kann überdies sämtliche zur Eigentumsförderung vorgesehenen Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen.

Der Mensch, der eine Wohnung kauft, ist aber trotz aller dieser für Eigentümer selbstverständlichen Lockungen nicht ganz und gar sein eigener Herr. Er darf keinesfalls die Rechte anderer Wohnungseigentümer irgendwie beeinträchtigen. Auch das Gemeinschaftseigentum darf nur insoweit genutzt werden, als es niemanden stört oder schädigt. Er muß ruhestörenden Lärm vermeiden, darf seine Kinder nicht im Treppenhaus spielen lassen und hat sich überhaupt ganz schön zu fügen. Hierfür sorgt nicht nur das WEG, sondern auch eine Hausordnung und der durch Gesetz bestimmte Hausverwalter.