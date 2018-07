Kenia: Weiße Helfer im schwarzen Afrika

Von Dietrich Strothmann

Nairobi, im Oktober

Das Land ist sonderbar, auf mancherlei Weise. Es liegt mitten im schwarzen Afrika. Aber wer darüber hinfliegt, fühlt sich nach Deutschland versetzt: grüne Wälder, saftige Wiesen, sanft ansteigende Hügel, langgezogene Weizenfelder, Herden schwarz-weißer Kühe. Seit vier Jahren ist dieses Land unabhängig, befreit von den weißen Kolonialherren. Aber wer die Städte besucht oder auf den Farmen Station macht, stößt besucht wieder auf Weiße, die geblieben oder zurückgekehrt sind: auf Engländer, Schotten, Amerikaner, Deutsche. Sie leiten Kaffeeplantagen, betreiben ihre Geschälte, beraten die Regierung, helfen als Entwicklungsexperten. Ein Stück friedliche weiße Welt im Herzen von Afrika – wo auf diesem Kontinent gibt es das noch ein zweites Mal? Das Land heißt Kenia.

Es ist so groß wie das Gebiet zwischen Genua und Berlin, Paris und Wien. Es ist ein Musterland in Afrika, umgeben von Staaten, in denen es brodelt wie in einem Vulkan: Ruanda, Somalia, Kongo, Sansibar, Tansania. In Kenia, unter der Führung Jomo Kenyattas, des „brennenden Speers“, herrscht Ruhe. Noch haben die Weißen, die dort leben, nichts zu fürchten. Kenyatta braucht sie, ihr Wissen, ihr Können, ihre Geschicklichkeit. Und er braucht das Geld der Weißen, ihre Investitionen, Kredite, Spenden.

Zu denen, die Kenia finanziell unterstützen, gehört auch das Diakonische Werk der evangelischen Kirche in Deutschland und seine Abteilung „Brot für die Welt“. Fast 1,5 Millionen Mark wurden bislang aus dem Topf dieser Sammlungsaktion für Hilfsprojekte in Kenia ausgegeben. Der Missionar, hoch oben am Rudolfsee, der Chirurg vom Wilson Airport in Nairobi, die Schulleiterin in Mombassa, der Hafenstadt am Indischen Ozean – ihnen allen wird mit dem Geld von „Brot für die Welt“ geholfen: zur Speisung der Waisenkinder im Dorf der Turkanaer, zum Ankauf eines gebrauchten Sportflugzeugs, zur Einrichtung von Klassenzimmern für gelähmte Schüler. Gewiß, es sind keine Riesensummen, die nach Kenia fließen, aber es ist Geld, das sinnvoll ausgegeben wird. Es ist eine Hilfe aus Deutschland, die sich auszahlt.

Pionier neuer Schule