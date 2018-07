Es ist noch gar nicht so lange her, da proklamierte der inzwischen in sein Gelehrtenstübchen im Kölner Wirtschaftswissenschaftlichen Institut der Gewerkschaften zurückgekehrte Ex-Minister Professor Bruno Gleitze (SPD) die Bildung einer nationalen Kohlereserve als Mittel zur Überwindung der Bergbaukrise an der Ruhr. Subventionierte Kohlenhalden statt Zechenstilllegungen lautete das simple Rezept; es geriet noch schneller wieder in Vergessenheit, als die Amtszeit seines Erfinders beendet war; Jetzt hat ein anderer Professor einen nicht weniger ominösen Vorschlag unterbreitet.

Professor Fritz Burgbacher (CDU) möchte gleich die ganze Nato daran erinnern, daß „jahrelange Notstandsvorsorge nur ein Torso bleibt, wenn nicht auch für die Energieversorgung entsprechende Sicherheiten eingebaut sind“. Im neuesten Bergbau-Jahrbuch des Essener Glückauf Verlages publiziert Burgbacher seine Ansicht, daß wenigstens ein Teil der Kosten, die zur Sicherung der Energieversorgung erforderlich sind, aus dem Verteidigungsetat zu decken seien. Der Professor denkt an eine subventionierte Rohölbevorratung und an den ebenfalls mit Mitteln für die Notstandsvorsorge zu finanzierenden Aufbau einer Stromversorgung, die zu einem großen Teil auf heimischen Energiequellen beruht, auf Kohle also.

Hier ist wohl denn doch die Phantasie eines um die Absatzsicherung des Steinkohlenbergbaus bemühten Mannes durchgegangen. Um für den angenommenen Verteidigungsfall gewappnet zu sein, die ganze europäische Energieversorgung über den Verteidigungshaushalt subventionieren zu wollen – das ist wohl eine der abwegigsten Varianten zum Thema Bergbausanierung, die es je gegeben hat. nmn.