Böll: Sie brauchen ein einverstandenes Publikum? Adrion: Es muß sich aktiv an der Täuschung beteiligen können

Von Heinrich Böll und Alexander Adrion

Den „zaubernden Philosophen“ hat man Alexander Adrion genannt. Der 44jährige Berliner, der in Köln wohnt, ist durch viele Gastspiele vor intelligentem Publikum berühmt geworden. Heinrich Böll: Wir führen unsere Unterhaltung an so alter und heiliger Stätte, lieber Herr Adrion; ich möchte mir als erste Frage eine historische erlauben: Würden Sie Albertus Magnus, den Magier aus dem Norden, als einen Ihrer Vorgänger bezeichnen, oder waren seine Spielereien mehr chemischer Natur, nicht von der Handfertigkeit abhängig; bestanden seine Kunststücke mehr aus der Ausnützung der Tatsache, daß die Naturwissenschaften damals noch weithin eine terra incognita waren und er, Albert, mehr darüber wußte als seine Zeitgenossen und daß auf diesem Mehrwissen das Erstaunen seiner Zuschauer beruhte?

Alexander Adrion: Alberts Zeitgenossen kannten das Wort: „Albertus ist groß in der Magie, größer in der Philosophie, am größten aber in der Theologie.“ Er war ganz sicher nicht Zauberer im Sinne der damaligen Kollegen, die sich auf Marktplatz, Verkaufsmesse und Straßenecke produzierten. Er war ein typischer Vertreter der sogenannten natürlichen oder weißen Magie, im Unterschied also zum gesamten okkulten Bereich der schwarzen Magie.

Heinrich Böll: Aber war er insofern doch Ihr Vorgänger, da Sie sich ja auch als weißen Magier bezeichnen. Besteht ein handwerklicher oder ein künstlerischer Unterschied zwischen ihm und Ihnen?

Alexander Adrion: Er war sicher nicht Taschenspieler, er war nicht Schnellfingerer, er war nicht Handfertigkeitskünstler. Es wäre sogar unmöglich für ihn als Ordensmann gewesen, Taschenspieler zu sein wie die Marktgaukler, die verachtet, recht- und wehrlos waren. Es gibt im Kölner Stadthistorischen Museum den Albertus-Magnus-Zauberbecher. Wenn ein Mensch mit Leibweh zu Albertus kam, dann gab Albertus ihm den Becher, und der Kranke ging damit an irgendeinen Brunnen der Stadt Köln, ließ Wasser hineinlaufen und trank das. Und dann hatte er entweder die nach oben oder nach unten – wir können das ja noch besser ausdrücken – abführende Wirkung. Das war nun wirklich im besten Sinne des Wortes ein Trick, denn in einer Art von doppeltem Boden war eine Tinktur enthalten, die sich dem Wasser beimischte.

Heinrich Böll: Ihre von Albertus aus gesehenen zeitgenössischen Kollegen, waren das Leute mit Fingerfertigkeit oder, sagen wir, mit intelligenter Hand, beruhte ihre Wirkung auf Geschicklichkeit?