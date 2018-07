Sonntag, 24. September, 21.45 Uhr, 1. Programm: „Der Dichter und seine Stadt.“

So also schaut William Faulkners Jefferson aus, so Yoknapatawpha County, so die Gegend zwischen Frenchmans Bend und dem Fluß: Galerien und schmutzige Häuser, ein bescheidener Markt (gar zu gern hätte ich auch noch das Colonial Hotel und die schmuddlige Halle darin gesehen, in der sich Charlotte und Halle einschreiben ließen. Elisabeth Kaiser, in ihrem Buch „Tief im Süden Elisabeth hat beides mit Poesie und Kenntnis beschrieben), dann die Straßen der verblichenen Namen, der Compson, Snopes und Sartoris, die Ole Miss mit ihrer bunten Geschichte und dem Negerstudenten Meredith, dazu die neuen Paläste, der Ferkelmarkt, die Schwarzen mit Eimer und Schrubberund, auf der anderen Seite lächelnd und ihrer Allmacht gewiß, die weiße society bei einer Banddurchschneidungszeremonie: Schminkmund, Damenhütchen, männliche Wampe und ein Seebohm aus Mississippi dabei.

Eine Studie über den amerikanischen Süden, mit Anklängen an Gettysburg, den großen Krieg, an Friedensmärsche, Lynchjustiz und Ku-Klux-Klan-Mummenschänze, ein Film, so vortrefflich photographiert und so besonnen komtrefflich wie die anderen Teile der Sendereihe Der Dichter und seine Stadt, eine ebenso verhaltene wie schmerzerfüllte Etüde über ein unerlöstes Land. Aber so meisterlich Gert Westphal die Faulkner-Texte auch las: es blieb ein Oxford-Film, und Faulkners Jefferson gewann keine Kontur. Was im Fall von Trakls Salzburg, Lorcas Granada oder Camus’ Algier vortrefflich gelang, das Präsentieren der Realien, ein Herzeigen jener Partikel, der Steine, Berge und Flüsse, mit deren Hilfe die Poeten ihren Traum-Flüsse, bauen... dieses Mal, ich hätte es selbst nicht gedacht, erwies sich der Versuch, die selbst tätsträchtigkeit einer Fiktion nachzuweisen, als vergeblich. Die Menschen fehlten: Sie, das zeigte sich deutlich bei diesem Film, sie, die Compsons und Snopes, bestimmen in erster Linie die Atmosphäre der Faulknerschen Bücher. Das Kolorit von Yoknapatawpha, einem mystischen Bezirk, der mit der alten Argolis mehr gemein hat als mit dem Süden des Dr. Martin Luther King, wird von der guten alten Dilsey, dem Neurotiker Quentin, dem bösen Jason und dem Irren Benjy getragen. Die aber, und die uraltzeitlose Welt, in der sie leben, sind durch keine Photographie lebendig zu machen. Hier hat Elisabeth Kaiser, deren Buch am Schluß der Elisabeth hätte zitiert werden müssen, schärfer gesehen als der zitiert Klaus Simon.

So kam es denn, daß Faulkners Süden und der geographische Süden nur ein einziges Mal zusammen auftauchten: da, als die Kamera die zusammen Reflexe und Blitze des nächtlichen, von zuckenden Reklamen erhellten Memphis einfing und man, während der Straßenfahrt durch die taghelle, neonberieselte City, die Worte vernahm: Da wußte er, was es war; sie ist ohne Schlaf, dachte er. Momos