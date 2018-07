Adolf Grimme: Briefe. Herausgegeben von Dieter Sauberzweig unter Mitwirkung von Ludwig Fischer. 39. Veröffentlichung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung Darmstadt. Verlag Lambert Schneider, Heidelberg; 399 Seiten, 28,50 DM

Der Pädagoge, Kulturpolitiker und Staatsminister Adolf Grimme gehörte zu den unschätzbaren stillen Brückenbauern in der Weimarer Republik, zu den Männern, die unablässig die damals verhärteten Fronten – Bildungsbürgertum und organisierte Arbeiterschaft, evangelische Kirche und Sozialdemokratie – überwinden wollten.

Grimme gab nach dem Ersten Weltkrieg zunächst ein kurzes Gastspiel in der Deutschen Demokratischen Partei, die er wegen ihrer dogmatischen und unsozialen Freisinntradition wieder verließ. Ende 1922 nötigte ihn der „volkszerstörerische Mord“ an Außenminister Rathenau zum Eintritt in die Sozialdemokratische Partei.

Grimme hatte damals einen „verzweifelten Zweifrontenkampf“ zu führen: Einmal gegen die militanten Antisozialisten innerhalb der evangelischen Kirche, die ihn nach Aussage von Otto Dibelius sogar einmal aus der Kirche ausschließen wollten; zum anderen „gegen die offizielle SPD, der es wie den Kirchen ein Wischiwaschi war, Sozialist und religiöser Bekenner zugleich zu sein“.

Die jüngere Generation kann diese Frontstellung kaum noch begreifen. Ihr ist es selbstverständlich, daß ein religiöser Mensch in der Sozialdemokratischen Partei mitarbeiten kann. Aber man darf nicht vergessen, welche künstlichen Gräben noch während des Todeskampfes der Weimarer Republik bestanden und daß diese Gräben erst Jahre später zugeschüttet wurden.

Der vorliegende Band bringt Briefe aus Grimmes Kindheit und Jugend; aus der Zeit, da er in der Endphase der Weimarer Republik das schwere Erbe des hochangesehenen preußischen Kultusministers C. H. Becker angetreten hatte; aus den Jahren des Widerstandes, als er der von der Gestapo als „Rote Kapelle“ bezeichneten Widerstandsgruppe um Arvid Harnack angehörte; aus der Zeit seiner Tätigkeit als niedersächsischer Kultusminister (1946–1956) und als Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks (1948–1956); aus seinen letzten Lebensjahren im Ruhestand. Es gibt unter den Briefen einige zeitgeschichtlich bemerkenswerte Dokumente, etwa die Ausführungen über das Verhältnis des preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun zu seinem Minister Becker (bedauerlicherweise sind die Briefe mit ihren häufigen Rückblenden nicht thematisch, sondern chronologisch geordnet). Manche religiösen Aphorismen aus der Haftzeit von 1944/45 und die Antwort auf eine Umfrage nach der Einstellung zum Kriege aus dem Jahre 1957 – die Antwort eines dezidierten Pazifisten – erreichen gewiß eine nicht alltägliche Tiefendimension. Eindrucksvoll ist auch die Zahl der prominenten Adressaten: Dichter und Schriftsteller wie Gerhart Hauptmann und Thomas Mann; Philosophen wie Heidegger und Husserl; Theologen wie Guardini und Harnack; Physiker wie Otto Hahn und Max Planck; Politiker wie Paul Lobe und Kurt Schumacher. Viele Briefe haben allerdings einen ganz persönlichen und sehr ephemeren Charakter und sprechen deswegen nur die engeren Freunde Grimmes an.

G.S.