London, im Oktober

Daß die politische Apathie in Großbritannien inzwischen bereits auch die Kritiker in seinem eigenen Lager erfaßt hat, sollte Premierminister Wilson eher bedenklich stimmen. Für den Augenblick mag es ihm jedoch recht sein, daß er in der Wirtschaftsdebatte des Parteitags von Scarborough mit einer sanften Rüge in der Preis- und Einkommenspolitik davongekommen ist. Alle anderen Resolutionen, die von seiner Handhabung der Wirtschaft überhaupt nichts oder nur recht wenig hielten und einen sofortigen Kurswechsel verlangten, wurden niedergestimmt, und das nicht zuletzt deswegen, weil die Argumente der Opponenten schlecht waren.

Selbst ein unermüdlicher Angreifer wie Michael Foot hatte nicht seinen größten Tag. Die Niederlage im Zweikampf gegen Finanzminister Callaghan um das Amt des Parteischatzmeisters war für ihn ebenso hart wie eindeutig ausgefallen. Foot, der besser aufs Rednerpult paßt als in einen Sitzungssaal, hat sich nie um Posten geschlagen. Jetzt aber glaubte er genügend Anlaß und auch einen ausreichend großen Anhang zu haben, um den Kandidaten des Parteiestablishments zu schlagen, und dann erhielt er nicht einmal ein Drittel der Stimmen.

Der lachende Sieger überraschte den Parteitag vor den Abstimmungen zur Wirtschaftspolitik. Callaghan trug nicht seinen gewohnten pausbäckigen Optimismus zur Schau, er war ganz auf die Durchhalteweise seines Chefs eingestimmt. Er sagte Wahrheiten, an denen viele Labourrebellen gern vorbeisehen: Daß das Ende einer Preis- und Einkommenspolitik die Wiederkehr alter Inflationspraktiken bedeute, daß das Schicksal des englischen Arbeiters in der Tat an die Handelsbilanz des Landes geknüpft sei, weil Großbritannien nicht mächtig genug sei, um auf Handel verzichten zu können, und daß auf Wilson nichts anderes folgen könne als Edward Heath. Ob sie das etwa wollten? Die Antwort hatte Frank Cousins schon zuvor gegeben mit der ironischen Bemerkung, Heath sei nicht besser als irgendein anderer. Wilson quittierte diesen Seitenhieb mit hochgezogenen Brauen und mephistophelischem Grinsen.

Er und sein Finanzminister hatten dem Abstimmungsglück allerdings vorgearbeitet. Die pausenlosen Besuche der Bergarbeiterführer in Downing Street seit dem Trade Union-Kongreß machten sich nun bezahlt. Durch die Zusicherung befriedigt, weitere Grubenschließungen würden zurückgestellt, vollzogen die Kumpel eine Schwenkung. Hatten sie noch vor vier Wochen in Brighton gegen Wilsons Wirtschaftspolitik gestimmt, so waren sie in Scarborough seine getreuen Anhänger. Da eine der Resolutionen, die einzige, die Wilson uneingeschränkt lobte, mit der knappen Mehrheit von 120 000 Stimmen angenommen wurde, können die Bergarbeiter mit ihren 420 000 Stimmen für sich in Anspruch nehmen, das Entgegenkommen des Premierministers honoriert zu haben.

Niemand glaubt im Ernst, daß Callaghans Ankündigung eines Preisstopps bei Gas, Bahn, Post und bei den Londoner Verkehrsbetrieben allein ausgereicht hätte, den Parteitag umzustimmen. Dazu wurde dieses Zuckerbrot, nach all den Peitschenhieben, zu spät gereicht. Aber es war niemand da, der eine bessere Rede gehalten hätte als Callaghan, von dem man doch wußte, daß er nicht viel zu bieten hatte. Die Opposition wußte dagegen gar nichts zu offerieren.

Dies war nun wirklich eine Überraschung. Alle Voraussagen hatten anders gelautet. Um ihre Sensation geprellt, stürzte sich die britische Presse sofort auf ein Ersatzthema, auf die bevorstehende Absetzung oder zumindest Maßregelung Georg Browns durch den Regierungschef wegen seines angeblichen „Lebenswandels“.