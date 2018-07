Die parallel geführten innerdeutschen Monologe gehen weiter. Bundeskanzler Kiesinger hat den zweiten Brief des DDR-Ministerratsvorsitzenden Stoph prompt beantwortet. In der Form war sein Brief verbindlich („Polemik führt nicht weiter“), in der Sache deutlich („wenigstens die Not der Spaltung mindern“). In der Verfahrensfrage ist Kiesinger auf Stophs Vorschlag eingegangen, daß die Staatssekretäre im Kanzleramt und im Ministerratsbüro untereinander verhandeln sollten. Auf die östliche Agenda hat er sich zwar nicht eingelassen, doch ist auch kein Gesprächsthema ausdrücklich ausgeschlossen.

Wenn Ostberlin wollte, könnte jetzt aus den parallelen Monologen ein innerdeutscher Dialog werden. Die erste Reaktion jenseits der Mauer kann freilich kaum große Hoffnungen wecken. Eine Mitteilung des Ostberliner Presseamtes gab den Auftakt für eine Pressekampagne, die mit ihren grobschlächtigen Verzerrungen um so absurder wirkt, als sich die SED nicht traut, Kiesingers Brief im Wortlaut zu veröffentlichen. Vorläufig bleibt höchstens der Trost, daß Stoph in einem neuen Antwortschreiben sachlicher argumentieren werde.

In manchen Ecken der bundesdeutschen Politik und Publizistik ist die harte Haltung Ostberlins geradezu mit Erleichterung quittiert worden – Gott sei Dank, die ketzerische Korrespondenz kann abgebrochen werden! Und der Bundesregierung wird souffliert, sie möge es lieber wieder mit den Russen oder den Osteuropäern versuchen – als ob es einen Weg gäbe, der an Ostberlin vorbeiführte.

Das ist Wunschdenken. Der Kanzler darf sich von solchen Einflüsterungen nicht beirren lassen. Er muß immer wieder deutlich machen, daß er manche Paragraphen-Kröte aus der Kiste der alten Deutschlandpolitik zu schlucken bereit ist, wenn eine de-facto-Regelung des innerdeutschen Nebeneinanders Erleichterungen für die Menschen verspricht. Eines Tages werden die Ostberliner Kommunisten doch an der Vernunft einer Politik zu zweifeln beginnen, die den Spatz in der Hand ausschlägt, weil sie nur von der Taube auf dem Dach zu träumen vermag. Th. S.