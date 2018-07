Wie der Angeklagte ohne Urteil diffamiert werden kann

Von Rolf Lamprecht

In den kommenden Wochen werden die beiden Berliner FU-Studenten Fritz Teufel und Rainer Langhans laut Gerichtsbeschluß auf ihren Geisteszustand untersucht.

An diesem Verfahren ist viel Kritik geübt worden, aber eine Frage wurde merkwürdigerweise bisher nicht gestellt: Rechtfertigt das exzentrische und provokante Verhalten der beiden Kommunemitglieder diesen Gerichtsbeschluß, der in einer vorurteilsbeladenen Öffentlichkeit diffamierend wirken muß (und offensichtlich auch so wirken sollte)? Vor allem: Ist es zulässig, daß eine Untersuchung, die normalerweise der Entlastung des Angeklagten dienen soll, auch zu seinem Schaden angeordnet wird? Mit anderen Worten: Darf das Gericht den Angeklagten, wenn die Gründe für eine Verurteilung nicht ausreichen, ersatzweise geistig und moralisch disqualifizieren?

Rekapitulieren wir den Tatbestand: Die Mitglieder der „Kommune I“ hatten gemeinsam ein satirisches Flugblatt mit der Überschrift verfaßt: „Wann brennen die Berliner Kaufhäuser?“ Über Geschmack läßt sich streiten; davon soll hier nicht die Rede sein. Oberstaatsanwalt Kunze sah darin jedenfalls einen Aufruf zur vorsätzlichen, Menschen gefährdenden Brandstiftung.

Als Geisel vor Gericht

Willkürlich wurden aus der Gruppe von mehreren Autoren zwei herausgegriffen (weil sie Bartträger sind?) und – pars pro toto – angeklagt. Als Geiseln oder als was sonst? Das weiß allein der Staatsanwalt. Wir wissen nur, daß in der Strafprozeßordnung kein Wort von einem Auswahlprinzip nach Gesichtspunkten der Sympathie steht. Nach dem Legalitätsprinzip müßte er eigentlich alle verfolgen, die er für Täter hält.