Ein Autor wird gesucht für ein Lustspiel, das unsere Gesellschaft in ähnlicher Weise entlarvt wie einst Zuckmayers "Hauptmann von Köpenick".

Eddi C. Schmidt, in Fachkreisen liebevoll Skunk-Eddi genannt, dieses possierliche Stinktier im Nadelstreifenanzug und Hauptfigur der Köpenickiade ’67, begann seine Karriere wahrscheinlich damit, daß er beschloß, nach guter deutscher Sitte zwischen Vor- und Nachnamen ein kräftig schmückendes Initial einzuziehen. Wer gibt schon einem Eduard Schmidt eine Chance?

Eddi C. Schmidt, Meister-Soziologe auch ohne Diplom, erkannte die Zeichen der Zeit. Das Rezept, nach dem er sich sein Erfolgssüppchen zu kochen beschloß, stimmte genau. Man nehme, so sprach Eddi zu sich, Sex (Brigitte Bardot), Geld (ein reicher Amerikaner), Prominenz (ein Wirtschaftsminister, ein Hamburger Bürgermeister a. D.), eine wohlrenommierte Galerie und einen armen, unbekannten Künstler mit Weltanschauung (Anti-Krieg ist völlig unfehlbar) – mal sehen, ob man damit nicht eine Hansestadt auf die Beine kriegen und für die Kunst begeistern kann.

Man konnte. Menschen, die seit dem Museumsbesuch in Oberprima die Hamburger Kunsthalle wahrscheinlich noch nicht wieder von innen gesehen haben und ihr Lebtag noch nicht in einer Galerie waren, sie fragten auf einmal: "Können Sie mir eine Eintrittskarte für Commeter besorgen?" Fernseh-Teams rückten an, Illustrierten-Reporter hatten in der Redaktion um Extraraum gebeten, Hausfrauen verlängerten den Einkaufsbummel in der Stadt, um ab 18 Uhr die Prominenten vorfahren zu sehen: Gunter Sachs, Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Jeanne Moreau, Peggy Guggenheim – der Atem stockt einem, denn hier hätte man einem gelernten Lustspielerfinder spätestens die Gefolgschaft versagt und sich enttäuscht gefragt, warum denn diese Dichter immer alles so dick auftragen, den Bogen so plump überspannen müssen.

Aber Eddi wußte es besser: Eine Prominentenliste kann gar nicht lang genug sein. Und dann fuhr er auch tatsächlich selber mit der kleinen, keß behüteten Peggy Guggenheim im Taxi vor. Das mußte jemandem wie dem Rezensenten der Welt am Sonntag, der Possehl in einer Vorschau bereits mit Hieronymos Bosch verglichen hatte, den ersten Ehrfurchtsschauer den Rücken herunter jagen: Guggenheim, ja, die haben doch so ein großes Museum in New York gestiftet, das ist bestimmt die kunstinteressierte Enkelin ...

Als dann die ganze Show platzte und die Prominenten, die kommen sollten, nicht kamen, diejenigen, die gekommen waren, nicht die Prominenten waren (wie die falsche Peggy Guggenheim), und diejenigen, die schon dagewesen sein sollten (wie der reiche Amerikaner), gar nicht existierten: da war der Lärm groß, doppelt groß, als Eddi C. Schmidt auch noch freimütig gestand, er habe sich das alles als einen Werbegag ausgedacht, um seinem Maler-Freund Possehl Publicity zu verschaffen.

Eine Welt ist empört, weil sie durchschaut wurde und aufs Kreuz gelegt, eine Gesellschaft klammert sich hilfesuchend an die Worte Schwindel und Skandal, braucht Lärm und einen Sündenbock, um davon abzulenken, daß sie auf sich selbst reingefallen ist.