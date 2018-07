Inhalt Seite 1 — Reisefieber im Osten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hansjakob Stehle

Weder zum trauten Familienfest noch zum strengen Konzil der Rechtgläubigen werden sich die kommunistischen Parteien beim 50. Geburtstag der Sowjetunion in Moskau vereinen können. Die Feier wird durch Bruderzwist getrübt, die Konferenz durch Eigensinn überhaupt verhindert werden. Schuld daran sind, wie der ungarische Parteichef Kadar am 17. September in einem Aufsatz für die Moskauer Prawda beklagte, nicht nur „objektive Ursachen“, sondern auch „subjektive Faktoren“: Elemente nämlich von „nationalem Separatismus und bürgerlichem Nationalismus“. Sie zeigen sich, schrieb Kadar, bei den Chinesen in der „ernstesten“ – also nicht der einzigen – Form. Der indirekte Schuß des Ungarn galt den rumänischen Nachbarn, die in der Tat den Verfall der kommunistischen Solidarität, wie sie Moskau versteht, überall betriebsam fördern.

„Der untergründige Krieg“ hieß der chinesische Film, den die Rumänen letzte Woche in Bukarest zu Ehren des Pekinger Nationalfeiertags zeigten – die einzige Veranstaltung dieser Art in Osteuropa. Während Ministerpräsident Maurer in geheimer Mission auf Reisen ging, wahrscheinlich nach Vietnam und China, empfing Parteichef Ceaucescu Ende letzter Woche seinen bulgarischen Kollegen Schiwkoff zum Freundschaftsbesuch und versuchte drei Tage lang, ihm das Moskauer Konferenzprojekt auszureden. Gewiß mit bescheidenem Erfolg, soweit sich das aus dem Verzicht auf offizielle Reden und aus dem mageren Schlußkommunique herauslesen läßt.

Doch das rumänische Beispiel wirkt und wird durch andere bestärkt. Die Chefs der beiden größten westlichen kommunistischen Parteien, Luigi Longo aus Rom und Waldeck-Rochet aus Paris, die beide den Moskauer Ruf nach einer großen Konferenz mehr oder weniger überhörten, konferierten vor kurzem in Bukarest. Delegationen der holländischen und der norwegischen Partei, die beide schon im April der Karlsbader Konferenz fernblieben, folgten als Gäste der Rumänen.

Diese schickten ihrerseits „Wettermacher“ ihres Zentralkomitees zu den eifersüchtig-grollenden Ungarn nach Budapest und nach Belgrad, wo Tito auf klare Distanz von den Moskauer Plänen eines Parteienkonzils bedacht ist und auch seinen letzten Besucher, Parteichef Novotny aus Prag, in diesem Sinne beeinflußte. Teilnahme oder Nicht-Teilnahme an einer solchen Veranstaltung dürfe kein Maßstab für das internationalistische Verhalten einer Partei oder gar für die Richtigkeit ihrer Politik sein, schrieb letzte Woche der Belgrader „Kommunist“. Genau das meinte auch Kadar – nur mit einer anderen Schlußfolgerung: Die Konferenz könne und müsse stattfinden, auch wenn einige fernbleiben zu müssen meinten.

Der ungarische Parteichef – viel weniger konferenzfreudig, als er sich den Anschein gibt – kennt einen tieferen Grund des allgemeinen Reisefiebers, das die europäischen Genossen ergriffen hat. Er weiß, was im September Spitzenfunktionäre verschiedenster Richtungen nach Moskau trieb – den Polen Gomulka offiziell, den Rumänen Niculescu-Mizil, den engsten Vertrauten Ceaucescus, unter dem Vorwand eines Urlaubs: Es gab heftige Diskussionen in der sowjetischen Führung, die jetzt nur aus Gründen der Pietät auf die Zeit nach dem Revolutionsfest vertagt sind. Über Fragen der Taktik und der langfristigen Strategie gehen die Meinungen auseinander. Die Peinlichkeiten der Nahost-Krise, des Vietnam-Konflikts, aber auch des europäischen Status quo verschärfen die Fragestellung.

Und niemand in Moskau empfindet es mehr ab bloßen Theaterdonner, wenn etwa Chinas europäisches Sprachrohr, das albanische Parteiorgan „Zerit i Popullit“, am 22. September schrieb: „Die Integration des revisionistischen Osteuropa in den Kapitalismus ist eine wirkliche Möglichkeit, die auf der heiligen sowjetischamerikanischen Allianz gründet. Die sowjetische revisionistische Führung ist bereit, die Sicherheitsinteressen der DDR zu opfern ... Sie hat den Warschauer Pakt zum Mittel der Unterwerfung seiner Partner und zum Objekt eines Handels mit den amerikanischen Imperialisten gemacht...“