Inhalt Seite 1 — Reminiszenzen an Mao und de Gaulle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Malraux’ merkwürdige Antimemoiren

Von François Bondy

André Malraux: Antimemoires. I. Bd. Verlag Gallimard, Paris. 605 Seiten, 28 NF

Schon in der Woche nach ihrem Erscheinen haben Malraux’ Antimemoires alle Verkaufsrekorde gebrochen. Diese sechshundert Seiten von Begegnungen mit Menschen, Kriegen, Kulturen sind das literarische Ereignis der Saison – und mehr. Es versteht sich, daß die Gründe dieses Erfolges zum Teil außerliterarisch sind – ihr Autor ist durch seine Erlebnisse von Saigon über Kanton und Madrid bis zum Maquis und Ministersessel eine leibhaftige Legende, Zeuge, Kämpfer, Schriftsteller, Kunstphilosoph, und – ein „Star“. Aber was immer die Ursachen – das Prestige dient in diesem Fall einem Werk von Rang.

Dem Verfasser der „Eroberer“, der „Condition humaine“, des „Königswegs“, der „Stimmen des Schweigens“, ist zum erstenmal kein guter Titel eingefallen. Wie Ionescos „Antitheater“ Theaterstücke sind und die von Sartre als „Antiromane“ bezeichneten Bücher Nathalie Sarrautes längst als Romane gelten, lassen sich die „Antimemoiren“ nicht von Memoiren unterscheiden – es genügt an Malraux’ Kompatrioten de Gaulle und Sartre zu denken, um zu wissen, daß der Spielraum für „Memoiren“ sehr weit ist. Und soweit die Gattung Gesetzen gehorcht, ist Malraux kein Gesetzesbrecher. Eher könnte von seinen Romanen – mit Ausnahme des „Königswegs“, den er unbegreiflicherweise aus der Pleiade-Ausgabe verbannt hat – gesagt werden, sie seien historische Dokumente, dialogisierte oder lyrische Meditationen, und in keinem bisherigen Sinn Romane. Aber die „Antimemoiren“?

Hier sind Begegnungen mit de Gaulle, mit Nehru, mit Mao – in keinem anderen Zeugnis erscheint der altgewordene chinesische Führer so menschlich nahe –, Episoden einer Panzerschlacht von 1940, die zweite Verhaftung des Maquisard-Obersten, die beinahe mit der Erschießung endet, eine politische Mission des Staatsministers in Guyana, die höchst unterhaltsam erzählt wird, und andere Ausschnitte aus einem abenteuerlichen, erfüllten Leben in Brennpunkten der Geschichte. Und zwar ist es jetzt nicht mehr jener keuchende Atem, jene abgehackte Sprache, in denen früher oft nahezu auswechselbare Personen wie verschiedene Seiten der Malrauxschen Intelligenz dialogisierten.

Schon die erste in Paris erschienene Kritik der „Antimemoires“ – von Maurice Nadeau – vergleicht Malraux mit Alphonse de Chateaubriand, dem Romantiker, der Minister der Restauration wurde und dessen Memoiren „von jenseits des Grabes“ seine Romane übertroffen haben. Auch Malraux hat seine Memoiren vor allem der Nachwelt bestimmt; die noch vorgesehenen Bände sollen nicht zu seinen Lebzeiten erscheinen, und schon im ersten Band wurden Passagen von „historischem Interesse“ getilgt.