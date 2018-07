Zusammengestellt von Erhard Kortmann

Offene Postkarten

Von Wolfram Siebeck

Ein Autor wie Franz Kafka konnte noch eine Postkarte aus Gablonz schreiben, deren Text 50 Jahre unveröffentlicht blieb – bis sein Biograph Max Brod „beim Sichten alter Papiere“ auf das literarische Dokument stieß: „Lieber Max, aus dem Zimmer Deiner lieben Großmutter, die wirklich zart, sanft und frisch wie ein Mädchen ist.“

Max Brod hofft, „wenn ich weiter suche, werde ich wohl noch manches Unveröffentlichte von Kafka finden“.

Wer heute die Korrespondenz der schreibenden Prominenz finden, will, braucht nicht lange zu suchen. Ein Blick in die Zeitung, und er findet ihre Offenen Briefe zu Dutzenden. Allein in der ZEIT fanden die Leser kürzlich in vier aufeinander folgenden Ausgaben elf Offene Briefe. So wie wir früher beim Frühstück neugierig warteten, ob der Briefträger auch bei uns klingeln würde (jetzt kommt er erst nachmittags und hupt), schlagen wir heute mit der gleichen Spannung die Zeitung auf: Hat Günter wieder geschrieben? Von Onkel Werner wäre ein Offener Brief längst fällig! Sieh da, Axel hat geantwortet! Das freut uns, denn er hat immer Interessantes zu erzählen. Er steht im offenen Briefwechsel mit einem DDR-Dichter. Oder hat er dessen Brief nur geöffnet. Vielleicht war es auch kein DDR-Dichter. Nicht nur bei der Post gibt es Irrläufer.

Und wir lesen und lesen und der Kaffee wird kalt! Nur der Briefmarkensammler der Familie ist ein wenig traurig bei dem Gedanken an die vielen entgangenen Marken.