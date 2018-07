Von Wolfgang Leppmann

Es muß einmal gesagt werden, und es sei um so freudiger und nachdrücklicher gesagt, als es etwas Positives ist: Mit ihren Klassikerausgaben leisten die deutschen Verleger nach wie vor gute Arbeit. Rein äußerlich zunächst – da ist kein Band, der so schlecht gebunden wäre, daß er beim zufälligen öffnen auf irgendeiner Seite knackste und dann wie ein Stehaufmännchen immer wieder an eben derselben Stelle aufspränge; kein Druck, bei dessen Entzifferung man sich anzustrengen hätte; kein „Gauner im Frack“ wie jene spanischen Klassiker, deren stattlicher Ledereinband so durchsichtiges Dünndruckpapier verbirgt, daß man eine Röntgenaufnahme zu lesen vermeint; keine nicht völlig aufgeschnittenen Seiten, bei denen man mit Nagelfeile oder Taschenkamm nachhelfen muß; keine übergroßen Folianten, die nicht ins Regal passen; kein amerikanisches Glanzpapier, das keinen Bleistiftstrich annimmt, und kein französisches Löschpapier, auf dem Tinte zerfließt.

Und das Eigentliche, das, was drin steht? Auch damit ist es im großen und ganzen noch recht gut bestellt, besonders wenn man bedenkt, daß eine solche Ausgabe nie restlos befriedigen kann. Mit Kommentar oder ohne, und wenn mit, mit was für einem? Ausgewählte Werke oder Gesamtwerk? Wenn Auswahl, von wem und nach welchen Gesichtspunkten soll diese getroffen werden?

Selbst diejenigen Verleger und Herausgeber, die es sich sozusagen am leichtesten machen und nach dem Motto „Wir bringen ohne Zusatz einfach alles, was er je geschrieben hat“ verfahren, werden textkritische und andere Entscheidungen nicht ganz umgehen können, gesetzt, wir besäßen wirklich alles, was „er“ geschrieben hat, und brauchten nicht zu befürchten, daß im letzten Augenblick noch ein Zettelchen von „seiner“ Hand gefunden würde. Wer eine solche Gesamtausgabe hingegen kommentiert herausgibt, der muß um so eher mit Widerspruch rechnen; und wer gar nur ausgewählte Werke bringt und diese ohne Kommentar, der fordert ihn geradezu heraus. Denn wir würgen an manchem, was unsere Väter noch ohne Zubereitung verdauen konnten, wie etwa mythologische Anspielungen, und können anderes unversüßt zu uns nehmen, was ihnen noch zu scharf war, wie etwa Hinweise auf die Sexualsphäre. Und vor allem: Was bedeutet ein Klassiker überhaupt heute? Gilt Georges Wort über Goethe nicht auch für die anderen:

Doch ahnt ihr nicht daß er der staub geworden

Seit solcher frist noch viel für euch verschließt

Und daß an ihm dem strahlenden schon viel