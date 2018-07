In Berlin brach das Krisenfeuer aus. Dann wurde es in Bonn gelöscht. Nur zwei Tage, nachdem der Regierende Bürgermeister Heinrich Albertz zurückgetreten war, gab Klaus Schütz, Staatssekretär im Bonner Auswärtigen Amt, zu verstehen, daß er bereit sei, den Posten in Berlin zu übernehmen.

Sein Chef und väterlicher Freund, Außenminister und SPD-Bundesvorsitzender Willy Brandt, erklärte: „Wenn die Berliner Schütz haben wollen, soll es an mir nicht scheitern.“ Am Montag war das Rennen um die Nachfolge Albertz praktisch schon gelaufen: Der Landesausschuß der Berliner SPD nominierte den 41jährigen Politiker mit 25 gegen 8 Stimmen. Die Fraktion stimmte zu. Schütz soll auf dem Landesparteitag am 15. Oktober gewählt werden.

Damit kehrt der Ex-Berliner schon nach zehn Monaten Bonn den Rücken, wohin er Brandt nach Bildung der Großen Koalition im Dezember vorigen Jahres gefolgt war. Und zum erstenmal tritt er aus dem Schatten seines Meisters heraus.

Der ehemalige Harvard-Student und Assistent für politische Wissenschaften hatte sich als SPD-Abgeordneter und Fraktionseinpeitscher im Berliner Abgeordnetenhaus schon Ende der fünfziger Jahre hervorgetan, als Brandt selbst noch „Regierender“ war. Für den SPD-Chef führte er den Bundestagswahlkampf von 1961 nach amerikanischer Manier. Im selben Jahre wurde Schütz unter Brandt Berliner Senator für Bundesangelegenheiten. 1966 ging er als Staatssekretär nach Bonn.

Eine weitere und gewiß entscheidende Stufe dieser Blitzkarriere soll jetzt das Berliner Bürgermeisteramt werden. Vom Kreisverband Wilmersdorf war der Name Schütz in die Debatte geworfen worden. Der Staatssekretär, nicht abgeneigt, unterrichtete Brandt, der daraufhin mit dem Segen der Bonner SPD-Baracke selbst nach Berlin eilte, um seinem Schützling den Weg zu Amt und Würden zu ebnen. Beide trafen sich mit Vertretern des „linken“ und des „rechten“ Parteiflügels und nahmen am Montag dieser Woche an der entscheidenden Sitzung des SPD-Landesausschusses teil.

Dort erläuterte Schütz seine Pläne. Die Koalition mit der FDP will er beibehalten. Über sein Regierungsprogramm ließ er sich nur flüchtig aus – was ihm die Gegenstimmen der „linken“ Flügelleute einbrachte. Auch ist die Besetzung der verschiedenen Senatsämter noch nicht klar. Man glaubt aber nicht, daß Schütz den Senat völlig umkrempeln will.

Die Senatoren Neubauer und Schwedler, die als Nachfolger von Albertz im Gespräch gewesen waren, stellten sich hinter den Berliner aus Bonn. Immer mehr Kreisverbände machten sich für ihn stark. Doch Schütz, der eine intime Kenntnis der Berliner Verhältnisse mitbringt, ließ sich von dieser Sympathiewelle nicht forttragen. Schon bei seiner Ankunft in der Stadt am Sonnabend voriger Woche hatte er das Motto ausgegeben: „Wir müssen hier mehr auf dem Teppich bleiben als bisher.“