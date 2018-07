Inhalt Seite 1 — Sex und KZs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hermann Glaser: Eros und Politik. Eine sozialpathologische Untersuchung; Verlag Wissenschaft und Politik, Köln; 22,– DM

Vor Jahren trat der Verfasser dieses unbequemen und streckenweise revolutionären Buches durch eine soziologische Studie über die Spießer-Ideologie hervor. Er hat seinen Weg fortgesetzt, wenn auch nicht so systematisch, wie man es vom sozialwissenschaftlichen, politologischen und psychosozialen Standort her erhofft hätte. Im deutschen Sprachraum gibt es noch keine abgerundete Arbeit zur Psychologie der Politik, die an Siegmund Freuds wegweisende Arbeiten über den Krieg und das Unbehagen in der Kultur anknüpft, obwohl man sich nicht vorstellen kann, wie in Zukunft die Wissenschaft von der Politik ohne Tiefenpsychologie auskommen will.

Der sexuell unterdrückte Mensch besitzt keinen Mut zur Selbstbestimmung, er wird immer Untertan sein, niemals freier Staatsbürger: das ist die Ausgangsthese Glasers, die er – stark geprägt von Freud – an Hand eines sporadischen, historischen Überblicks nachweist.

Glasers Versuch, die Wissenschaft von der Politik mit einer soziologischen Sexualwissenschaft zu verbinden, ist notwendig und mit dankenswertem Ernst (und einer fast erdrückenden wissenschaftlichen Fußnotenapparatur) unternommen worden. Bei keiner Seite dieses Buches darf vergessen werden, daß die Zahl brauchbarer Psychobiographien noch sehr klein ist und sozialpsychische Mechanismen in der politischen Soziologie gerade erst entdeckt werden.

In den vergangenen Jahren erschienen eine Reihe von Romanen, etwa von Kroneberg, Krüger oder Ganzow, also von Angehörigen der „weißen Jahrgänge“, über ihre Erlebnisse und Eindrücke im bürgerlichen, nationalsozialistischen Milieu. 22 Jahre nach der Katastrophe nähern wir uns mit Glasers Untersuchung nun einer neuen Phase, in der wir auf die Frage, wie konnte das alles so kommen, eine neue Antwort finden.

Glaser deckt Zusammenhänge auf zwischen verschrobener, doppelbödiger Kleinbürgermoral und politischem Massenverhalten. Die staatliche, gesellschaftliche Entwicklung schreitet bei ihm fort vom „natürlichen Zustand“, in dem der Mensch als bloßes Triebwesen erscheint. Später manipulieren einige Führungskräfte die Triebenergie; Gesellschaft und Staat in mancherlei Gestalt entstehen; eine dritte Phase ist ihm kulturelle Sublimierung in der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung; es folgt eine letzte Phase libidinöser Moral mit sinnlicher Sittlichkeit und sittlicher Sinnlichkeit, die Harmonie also der von Freud als alternativ und ausweglos neurotisch gesehenen gesellschaftlichen Ordnung von Physis, Psyche und Spiritualität.

Das also wäre Eros im politischen Zusammenleben, wobei notwendig die derzeitige überbetonte Sexualität abgebaut, eingeordnet und vor allem die sozialpathologischen sexuellen Perversionen überwunden werden müssen. Diese reichen von Robespierres Guillotine bis zu Hitlers KZs.