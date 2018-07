Inhalt Seite 1 — Sieg der Kleinen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im kleinsten Bundesland siegten die Kleinen: Bei der Wahl zur Bremer Bürgerschaft konnte die FDP 2.1 Prozent, die DFU 1,5 Prozent mehr Stimmen als 1963 erwerben. Die NPD, in der schon immer etwas rechtslastigen Hansestadt erstmals dabei, zehrte vom Total-Zerfall der DP und sicherte sich auf Anhieb 8,9 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Während die CDU ihren Rekorderfolg von 1963 hielt, war der große Verlierer in Bremen die SPD: Sie verlor bei der ersten Wahl ohne den legendären Alt-Bürgermeister Kaisen 8,7 Prozent ihrer Wähler und damit die absolute Mehrheit in der Bürgerschaft. Die Koalition mit der FDP will sie unter Senatspräsident Dehnkamp weiterführen.

Allgemein wird das Wahlergebnis aus den lokalen Verhältnissen abgeleitet. Dennoch bemerkt man einen neuen Trend: Seit Bildung der Großen Koalition machen unzufriedene Wähler den rechten Flügel stark. Die Zeiten, in denen sich die SPD in den Ländern bei jeder Wahl verbessern konnte, scheinen vorbei zu sein. – Unsere Tabelle zeigt Gewinn und Verlust der Parteien im Vergleich zu den Landtagswahlen 1962/1963 (in Prozent der abgegebenen Stimmen).

CDU/CSU SPD FDP NPD

Bayern

+ 0,7 + 0,5 – 7,4

Rheinland-Pfalz