Der Streit um den Springer-Konzern wird mehr und mehr mit dem unsauberen Mittel des Kollektivurteils geführt. Auch Günter Grass erlag dieser Versuchung, als er den Springer-Zeitungen „wahrhaft faschistische Methoden“ vorwarf. Damit bringt er pauschal alle Mitarbeiter des Springer-Verlages mit einem Schimpfwort in Zusammenhang, das in Deutschland zu den schlimmsten gezählt werden muß. Die BILD-Zeitung andererseits holt zum Tiefschlag aus, wenn sie Grass vorwirft, er habe den „Springer-Juden“ erfunden. Soll das heißen, Axel Springer und seine Mitarbeiter dürften das schlimmste Martyrium des Jahrhunderts, das der Juden, für sich in Anspruch nehmen, wenn jemand sie attackiert?

„Welt“-Redakteure stellten Strafantrag gegen Günter Grass wegen Verleumdung. Das ist ihr gutes Recht, Aber fällt der „Welt“-Redakteur W.Hertz-Eichenrode nicht seinerseits ein Kollektivurteil, wenn er von einer „Kampagne gegen das Haus Springer“ spricht? „Dieser Feldzug soll die Stimmen tonlos machen, die nicht müde werden, die Wahrheit zu sagen: Daß Kommunismus heute wie vor 50 Jahren Diktatur bedeutet – Grass und die anderen werden ihr Ziel nicht erreichen.“ Hier soll suggeriert werden, jede Kritik an der ökonomischen Übergröße und dem monopolartigen publizistischen Einfluß der Springer-Zeitungen in einigen Bereichen sei Teil einer gesteuerten, prokommunistischen und verfassungszersetzenden Kampagne.

Worum geht es aber wirklich? Es geht darum, das uferlose Wuchern von Konzentrationstendenzen in der deutschen Presse einzudämmen. Ein Gesetz muß, geschaffen werden, daß eine marktbeherrschende Ausdehnung von Großverlagen unterbindet. Meinungsfreiheit geht vor Wettbewerbsfreiheit. Die Bundesregierung muß dieses Gesetz formulieren, der Bundestag muß es erlassen. Die Parteien sollten aufhören, weiterhin vor allem nach der wählerbeeinflussenden Macht der Presse zu schielen. Wir gehen ernsten innenpolitischen Konflikten entgegen, wenn die Parteivorstände in diesem Falle nicht stärker an das Gemeinwohl denken, an unseren demokratischen Rechtsstaat, als an sich selber.

Wie schnell die Atmosphäre vergiftet werden, kann, sehen wir an der neuesten Entwicklung des Streites um Springer. Hans Schüler schreibt in der „Welt“ anläßlich der Grass-Attacke: „Es ist der mit System unternommene Versuch, den politischen Meinungsgegner aus der Demokratie auszubürgern.“ Gilt dieser bemerkenswerte Satz aber nicht auch für Versuche des Hauses Springer, alle seine Kritiker als Handlanger Ulbrichts zu verketzern? Thilo Koch