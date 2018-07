Die Eltern trifft’s wie ein Keulenschlag: Ihr zwölfjähriger Sohn hat einen Diebstahl begangen. Die Welt geht aus den Fugen. Der Sohn achtbarer Eltern ist auf der abschüssigen Bahn zur Kriminalität. Schon weiß es das Warenhaus, in dem er ertappt worden ist, schon weiß es die Krimminalpolizei; nun weiß es bald die ganze Stadt. Diese Schande! So sehen die gramgebeugten Eltern die Missetat. Sie sehen es falsch.

In früheren Jahren trat der Diebstahl als ein individuelles Problem auf, eine Frage individueller Schuld und Sühne. Oder aber er wurde (in der Kriegs- und Nachkriegszeit des „Rette sich, wer kann!“) zu einer Norm erhoben: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.“ Leider zeigt sich seit einigen Jahren, daß Spelunken-Jennys vulgärmarxistischer Lehrsatz nicht bedingungslos anwendbar ist. Das Fressen kam; doch vor Kaviar und Sekt im Supermarkt gleich nebenan verflüchtigte sich vielfach die Moral. Man schätzt die Zahl der Ladendiebstähle in der Bundesrepublik auf 1,5 Millionen im Jahr, den Wert der gestohlenen Waren auf 70 bis 80 Millionen Mark.

An den Ladendiebstählen sind in zunehmendem Maße Kinder und Jugendliche beteiligt.

Eine Firma nennt für diese Gruppe bis zu 18 Jahren einen Anteil von 45 Prozent im Jahr 1966 (20 Prozent mehr als im Vorjahr).

Der Ladendiebstahl ist zwar ein kriminelles Delikt; aber nur in einem Teil der Fälle, vergleichbar den Verkehrsunfällen, trägt der Täter eindeutig kriminelle Züge. Sehr oft handelt es sich einfach um eine Kurzschlußhandlung, um die Folge eines sozialen oder psychischen Defekts. Soziologen sprechen von „provozierenden Kräften“ und von mangelnder Koordination zur sozialen Struktur; mit anderen Worten: wenn alles „organisiert“, ist der Diebstahl konformes Verhalten.

Die Einrichtung von Selbstbedienungsläden und die freizügige Warenpräsentation in den Kaufhäusern haben die provozierenden Kräfte außerordentlich verstärkt; die kontrollierenden Kräfte haben damit nicht Schritt gehalten. Das neue, sozialkonforme Kaufverhalten, das von den neuen Kaufformen vorausgesetzt wird, soll sich erst noch entwickeln.

Sind schon Ladendiebinnen in der Mehrzahl nicht gerade der Prototyp des Kriminellen, so tragen erst recht nicht die Kinder und Jugendlichen, die im Warenhaus beim Stehlen erwischt werden, das Kainszeichen der Kriminalität. „Vielfach stehen diese Minderjährigen ratlos vor dem, was sie getan haben“, berichtet eine Fürsorgerin. Sie sind unsicher, labil, unreif. Wirkliche Kriminalität hingegen äußert sich meist in aggressiven Handlungen; und das Vehikel der Aggression ist das aufgebrochene Kraftfahrzeug.