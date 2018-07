Die Bundesbahn plant eine Autobahn neuen Typs. Auf der Strecke Hamburg-Ruhrgebiet-Frankfurt-München soll eine Bundesautobahn gebaut werden. Damit meint die Bundesbahn eine Bahnstrecke, auf der Züge nur für den Transport von Fahrzeugen mit Spitzengeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometer verkehren. Die Strecke (Ersatz für eine sechsspurige Autobahn) soll aus Straßenbaumitteln finanziert werden. Untersuchungen der Bundesbahn zeigen, daß der Bahntransport im Vergleich zum Autobahnverkehr schneller und erheblich billiger ist.

In den nächsten Jahren entstehen an deutschen Autobahnen 43 neue Raststätten und Motels. Das Tankstellennetz wird um 30 Prozent erweitert und alle größeren Rastplätze erhalten Kiosk-Toiletten. Von den Italienern haben die Deutschen ein praktisches Prinzip übernommen: den Bau von Raststätten als Brücken über der Autobahn. Das erste Brückenrasthaus wird auf der Hansalinie (Bremen-Ruhrgebiet) in den Dammer Bergen gebaut.

*

Auf Sizilien wird bis 1970 eine 78 Kilometer lange Autobahn zwischen Messina und Catania gebaut. Die Strecke wird durch zwei Tunnels (zusammen 6,6 Kilometer Länge) und 45 Brücken unterbrochen. Für die Benutzung der Autobahn wird man, wie überall in Italien, eine Gebühr verlangen.