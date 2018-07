Die Lindenallee im Herzen des Ruhrgebiets nahe dem Essener Hauptbahnhof, ist eine quaderreiche, graue Straße ohne spezielle Charakteristik, insbesondere auch ohne Linden. Ecke Lindenallee „An der Reichsbank“ steht das Gebäude des Bankhauses Burkhardt & Co, innen weiter, als von außen vermutet werden kann. In hundert Schritt Entfernung befindet sich die Filiale der Deutschen Bank.

Diese kurze Distanz hatte Dr. jur. Gotthard Freiherr von Falkenhausen zurückzulegen, als er 1938 vom Sessel eines Filialdirektors der Großbank zum Bankhaus Simon Hirschland überwechselte. Der Direktor der Deutschen Bank brachte einen Partner mit, Otto Burkhardt, der bis dahin Vorstandsmitglied im Textilkonzern Dierig in Langenbielau/OS gewesen war. Burkhardt und von Falkenhausen wurden Komplementäre, die Deutsche Bank übernahm einen wesentlichen Kommanditanteil. Die Hirschland-Bank, einst das größte Privatbankhaus im Herzen des Reviers, wurde umbenannt in Burkhardt & Co.

Die Familie Hirschland wanderte in die USA aus, von wo sie heute über einen maßgeblichen Minderheitsanteil am Burkhardt-Kapital verfügt und mit ihren vielfältigen neu geschaffenen Verbindungen gute Freundschaft zu Essen pflegt.

Der Mann von der Deutschen Bank, der bei Hirschland die Folgen einer umfangreichen Industriekreditfinanzierung mit hereingenommenen Auslandsgeldern überwinden mußte, hat den letzten Staatssekretär im Preußischen Landwirtschaftsministerium zum Vater und den letzten Generalgouverneur von Belgien im Ersten Weltkrieg, Generaloberst von Falkenhausen, zum Großvater. Dr. Gotthard von Falkenhausen ist der erste Bankier in dieser aus dem mittelfränkischpreußischen Ansbach stammenden Beamten- und Offiziersfamilie. Er diente im letzten Krieg als Leutnant in einem Ulanenregiment und stand 1945 im Zusammenhang mit dem 20. Juli vor Roland Freislers Volksgerichtshof.

Im letzten Krieg hatte sich Falkenhausen nach Dienstleistung beim Oberkommando des Heeres im besetzten Paris zunächst in der Wirtschaftsabteilung des Militärbefehlshabers mit Fragen der Wirtschaftsverwaltung zu beschäftigen. Dann wurde er als Kontrolleur und Verwalter einer ganzen Reihe von Bank- und Industrieunternehmungen im besetzten Frankreich eingesetzt. In dieser Tätigkeit versuchte er bereits, Voraussetzungen für eine künftige deutsch-französische Zusammenarbeit zu schaffen, die er später als Schatzmeister und Präsident der offiziellen Deutsch-Französischen Handelskammer fortsetzen konnte.

Der gelernte Rechtsanwalt wechselte von der Rechtsabteilung der früheren Disconto-Gesellschaft ins aktive Geschäft über, ein Schritt, der unter Bankleuten auch heute noch ungewöhnlich ist, weil die geistige Substanz des Juristen nach Meinung vieler Banker dem Denken in Geschäften hinderlich sein muß. Bei Falkenhausen war das offensichtlich nicht der Fall. Seine Bank gehört zu den dreißig Privatbanken, die in der Bundesbankstatistik unter der Rubrik „Geschäftsvolumen von 100 bis unter 500 Millionen Mark“ zusammengefaßt sind, wobei Burkhardt & Co im oberen Drittel dieser Kategorie rangiert.

Der jetzt 68jährige Bankier ist Anfang dieses Jahres als persönlich haftender Gesellschafter seiner Bank ausgeschieden und sitzt seitdem dem Verwaltungsrat der Bank vor. Komplementäre der Bank sind Dr. jur. Fritz Meyer-Struckmann, Karl-Wilhelm Graf Finck von Finckenstein, sein Sohn Dr. jur. Bernhard Freiherr von Falkenhausen und Werner Kehl.