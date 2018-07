Inhalt Seite 1 — Sündig, aber sauber Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Einweihung fand nur im privaten Kreis statt; offiziell hatte man Hamburgs fortschrittliche Bemühungen zur Förderung hygienischen Liebesdienstes nur zum Richtfest zur Kenntnis genommen. Jetzt ist es im Betrieb, das „Eros-Center“.

Der Name ist nicht so ganz ohne. Trügerisch spielt er, wenn auch schon der Funktionalismus moderner Industriegesellschaft hindurchschimmert, mit Assoziationen zur Lust. Gäbe es noch die Verdeutschungspflicht und hieße die Stätte „Eros-Zentrum“ und abgekürzt „EZ“, käme man hier, wiederum über den Weg der Assoziation, der Sache schon etwas näher. Konzentration, zumindest geographische, hatte man den beruflichen Dirnen schon immer abverlangt. Doch wie man dem Geruch nach Verkommenheit beikommen kann, darauf ist man jetzt erst in Perfektion gekommen. Ordnung, Sicherheit und Hygiene und vor allem „Wohnkultur“, konzentriert aufgeboten, haben das Center widerstandsfähig gemacht und Eros zementiert.

Einhundertvierzig Wohnungen, neun Aufenthaltsräume, Küchen, Gänge, zwei Haupteingänge, Frisiersalon, Imbißstube – alles ist solide gekachelt, verputzt, ausgelegt, gepflastert, abwaschbar. Von Plasticmaterial hat man abgesehen. Die Wohnungen sind wie zum Wohnen eingerichtet: Einbauschrank aus Teakholz, kleine Ansatztische mit Klöppeldecke, blümchengemusterte Tapeten und (passend dazu) die Steppdecke; WC, Dusche und Bidet, aber keine Badewanne. Nur auf den Gängen leuchtet es anders als daheim, nämlich rot, in der Tat.

Gibt es Spiegel – und in einigen Wohnungen gibt es sie wirklich und an der Wand, wo die Liege steht –, so sind sie verhangen; „Vorhang auf“ kostet extra. Tüchtig, tüchtig.

Um Unsicherheit von der Liege zu verbannen, gibt es Sicherungsanlagen. Ein Alarmknopf soll Notstände bekanntgeben oder ihre Herbeiführung überhaupt verhindern. Und hinter dem „Mann mit dem Goldhelm“, zum Beispiel, befindet sich die briefgeschlitzte Geldkassette, in die Wand gefügt und vor Beginn der Handlung vom Kunden zu benutzen.

Für eine Wohnung erhält der Bauherr Willy Bartels, St.-Pauli-Kenner und -Gönner, monatlich 360 Mark Miete. Die Nutznießerin bezahlt zwar 43 Mark pro Tag, doch die Differenz kassiert der Hauptmieter. Hauptmieter nennen sich neun Damen und Herren, die das Revier unter sich aufgeteilt haben und, wie man sieht, recht gut davon profitieren. Ihre Gegenleistung: sie verwalten den geregelten Ablauf. Sie stellen den starken Mann für Randalierer, Zahlungsunwillige oder Bedroher und die täglich neue Bettwäsche. Sie stellen weiterhin die Lösung des Zuhälterproblems dar – einen Weg von der illegalen zur legalisierten Zuhälterei offenbar.

Die kurzfristigen Verträge zwischen männlichen Interessenten und weiblichen Interessierten werden im beige-grauen Kontakthof geschlossen. Rechteckig von den drei- bis viergeschossigen Häusern mit milchglasigen Fenstern eingefaßt, zementiert und von bepflanzten Betonschalen geschmückt, lädt er ein, sich – wie in einem Gefängnishof – im Rundgang zu bewegen. Die Säule in der Mitte mit infrarotstrahler-umkränztem Tankstellendach läßt die Ahnung zur Gewißheit werden. Es sei, man verstreute zwanglos noch einige Bänke.