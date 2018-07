Für die Börse ist der tragische Tod Harald Quandts ein Unruhefaktor. Für den Außenstehenden besteht noch keine Klarheit darüber, wie von der Familie die jetzt fällig werdende Erbschaftssteuer (nach Schätzungen über 100 Millionen Mark) aufgebracht wird.

Niemand erwartet, daß die fällig werdenden Beträge auf Konten bereitliegen. Müssen Aktien verkauft werden? Und wenn ja, welche werden es sein? Ergeben sich vielleicht im Konzernbereich neue Aspekte? Die eigentlichen Quandt-Papiere, zu denen vor allem die Aktien der Industriewerke Karlsruhe und der Varta AG gezählt werden, waren in den letzten Tagen von bemerkenswerter Stabilität. Aber was geschieht mit der Beteiligung an BMW, wo die Quandt-Gruppe ein Paket von 30 Prozent besitzt, oder bei Daimler, wo sie ein Paket von etwa 14 Prozent hält?

Die Entscheidung liegt jetzt weitgehend bei Herbert Quandt, Bruder von Harald Quandt. kw