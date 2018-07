Inhalt Seite 1 — Totale Selbstbedienung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als Land für individuellen Urlaub galt Schweden immer schon. Die hohen Preise veranlaßten aber manchen Interessenten, den Drang zum Individualismus der Zweckmäßigkeit des billigeren Tourismus zu opfern. Nun haben sich die Schweden entschlossen, den Preisunterschied ihrer kontinentalen Gastronomie abzubauen. Die Mittel dazu reichen vom gut eingerichteten und dennoch preiswerten Hotel mit totaler Selbstbedienung bis zum Mammutprojekt einer Kette von standardisierten Motor-Hotels.

Eine weiße Laterne mit der Inschrift „Motor-Hotel“ und dem Emblem „Esso“ soll dem Autoreisenden anzeigen, daß er ein Hotel jener Kategorie erreicht hat, von denen es bis 1970 in Schweden 35 geben soll. Bis jetzt existieren acht. Mitte nächsten Jahres werden es schon 19 sein, bis Ende 1969 weitere acht dazukommen. Allein die Hotelbauten, für die im Schnitt 60 Zimmer mit insgesamt 125 Betten vorgesehen sind, werden fast 540 Millionen Mark kosten. Die Bezeichnung „Motel“ soll tabu sein, denn nach der Meinung der Planer und Besitzer der Motor-Hotels waren sie nur ein Übergangsstadium auf dem Wege zum komfortablen Übernachtungs-Arrangement für den modernen Autotouristen, wie es für die neuen Häuser zur Maxime erhoben wurde.

Jedes Zimmer kann als Einzel- oder Mehrfachzimmer vermietet werden. Fernsehen, Radio und Telephon gehören zum Standardinventar. Alle Neubauten der Motor-Hotels haben Sauna mit Abkühl-Schwimmbecken und Gymnastikraum. Für ein Einzelzimmer mit Dusche zahlt der Gast umgerechnet 24 Mark.

Ihrem Ruf als Mineralölunternehmen getreu will die Esso kein Motor-Hotel ohne Tankstelle und Wartungsmöglichkeiten unterhalten. Am Empfang beginnt die Betreuung des Autos. Mit dem Zimmerschlüssel erhält der Gast einen Wunschzettel, auf dem er ankreuzt, was mit seinem Fahrzeug geschehen soll. Zusammen mit dem Autoschlüssel übergibt er ihn dem Portier, und während er schläft, wird gewaschen, Öl gewechselt, werden Kleinigkeiten repariert. Zum kostenlosen Kundendienst gehört noch der überdachte Abstellplatz. Nur der Strom aus den Anschlüssen für die elektrischen Heizgeräte in den Autos muß bezahlt werden.

Den Preis für eine Mahlzeit kann der Gast selbst entscheiden. Es kommt nur darauf an, ob er sie in der Taverne oder im Restaurant einnimmt. In der Taverne muß er sich selbst bedienen, braucht dafür aber nur etwa die Hälfte von dem zahlen, was die gleiche Mahlzeit im Restaurant kosten würde.

Um Sprachschwierigkeiten ausländischer Touristen zu überwinden und die Auswahl zu erleichtern, läßt „Esso“ 32 „Standardgerichte“ farbig photographieren. Jeweils sechs von ihnen sollen dann – ganz gleich ob in einem Motor-Hotel an der Südostküste Schwedens oder in Lappland – als große bunte Abbildungen in der Taverne aushängen. Jede Woche wird gewechselt. Mit einem Preis von vier bis fünf Mark gilt der Preis für schwedische Verhältnisse als sehr attraktiv.

Die „SARA“, die mit ihren Tochtergesellschaften 50 Hotels und 160 Restaurants betreibt, sieht im Hotelscheck ein wirksames Mittel, den Tourismus zu beleben. Er wurde Mitte des Jahres eingeführt, konnte sich aber bisher nicht so richtig durchsetzen. Der Grund dafür wird darin gesucht, daß sich vor allem schwedische Touristen durch dieses Gutscheinsystem über Gebühr festgelegt und eingeengt glaubten. Zu Unrecht, denn der Hotelscheck ist so freizügig anwendbar, wie es ein Netz von 50 Hotels und 160 Restaurants zuläßt. Ob der Gast in einem Hotel schläft, im anderen frühstückt und in einem dritten zu Mittag oder Abend ißt, bleibt ihm ebenso überlassen wie die Übertragung des Hotelschecks auf einen anderen Besitzer. Er kauft ein Heftchen mit sechs Dreier-Gruppen von Bons, von denen jeder für eine Übernachtung (Zimmer mit WC), ein Frühstück und ein Mittag- oder Abendessen eingelöst werden kann. Ein Bon kann auch von zwei Kindern unter zwölf Jahren benutzt werden. Rund 160 Mark kostet das Heftchen, das praktisch sechs Tage Hotelaufenthalt mit Halbpension garantiert.