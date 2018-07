Inhalt Seite 1 — Tourismus im Touristenjahr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sollte die touristische Hochrechnung für das Jahr 1967 aufgehen, werden zwischen Wladiwostok und Fairbanks in Alaska rund 130 Millionen Menschen die Eisenbahn, einen Autobus, ein Flugzeug oder Schiff oder ihr eigenes Fahrzeug bestiegen haben, um Urlaub zu machen. Der Welt expansivster Industriezweig wird – auf Mark umgerechnet – ein Umsatzvolumen zwischen 53 und 55 Milliarden erreichen. Das sind mehr als zwei Drittel der staatlichen Soll-und-Haben-Rechnung der Bundesrepublik. Die Fiktion vom „Weltbürger Tourist“ scheint also auf den ersten Blick auf absolut realer Basis zu stehen.

Diese Zahlen haben wohl auch die Delegierten auf der 21. Vollversammlung der Vereinten Nationen bewogen, das Jahr 1967 einstimmig zum „Internationalen Jahr des Tourismus“ zu proklamieren. Dieser Beschluß wird begründet mit der Funktion des weltweiten Reiseverkehrs „als höchst wünschenswertes menschliches Unternehmen“, das einen lebenswichtigen Beitrag zum ökonomischen Wachsen der Entwicklungsländer leiste, das reiche Erbe verschiedener Zivilisationen bewußter mache und schließlich zum besseren Verständnis der „inneren Werte verschiedener Kulturen führt und damit zur Sicherung des Friedens in der Welt beiträgt“.

Heute, nachdem die so optimistisch begonnene Saison 1967 ihren Zenit weit überschritten hat, ist die Zeit für eine erste Bilanz reif. Wo immer offizielle Vertreter des hart gemanagten Touristengewerbes zusammentreffen und Reden halten, wird mit viel Pathos die „völkerverbindende Mission“ des Reisens beschworen. Sie drängen damit den Reisenden in die Rolle des Diplomaten auf der untersten Ebene. Die Zuschneider der gutgemeinten Idee vom weltweiten Touristenjahr hatten ihre Computer nur zu offensichtlich mit den bewährten Daten aus Zuwachsraten, Prestigeverlangen der Menschheit, fortschreitender Liberalisierung an den Ländergrenzen und wachsender Konjunktur gefüttert, hatten aber übersehen, daß menschliche Unvernunft geeignet ist, die verlockendsten Programme in Unordnung zu bringen.

Die Politiker haben wieder einmal gezeigt, wie fragwürdig „weltweite Programmierungen“ sein können, wenn die Vernunft Schiffbruch erleidet. Die Fanfaren im großen Werbeorchester, das die gemanagte Völkerverbindung so lautstark ankündigte, sind verstummt: Das „Internationale Jahr des Tourismus“ wurde zu einer ideellen Pleite.

Wirtschaftliche Krise in der Bundesrepublik, Tod der Demokratie in Griechenland, Verhaftung einiger deutscher Osttouristen, Absturz einiger Chartermaschinen und nicht zuletzt der Krieg im Nahen Osten sind die Kilometersteine auf den Pfaden zum „totalen Urlaub“, wie er in den Gehirnen der Fernwehmanager gespukt haben mag. Der strapazierte Begriff von der Völkerverständigung ist für manches Reiseland nur das Alibi für gerissene Devisenhamsterei. Diktaturen wie Spanien und Griechenland sind an menschlichen Begegnungen wahrlich nicht interessiert, die Touristengettos am Goldstrand haben ein strenges „Off Limit“ für ihre Landsleute an die Pforten geschrieben.

Besonders die Rezession in der Bundesrepublik hat bewiesen, wie leichtfertig es ist, sich auf die Germanentreue zu verlassen. Der reisende Michel, im Vorjahr noch Globetrotter Nummer eins in Europa, hat sich durch das Tief auf dem Wirtschaftsbarometer wieder auf die Schönheiten im eigenen Land besonnen. Hatten 1966 noch mehr als 55 Prozent unserer reisenden Landsleute eine Landesgrenze überschritten, so wird diese Quote im „Internationalen Jahr des Tourismus“ voraussichtlich um acht bis zehn Prozent sinken. Besonders schmerzlich empfand man in Österreich und Italien das Ausbleiben deutscher Ferienkarawanen. Nach vorsichtigen Schätzungen liegen in beiden Ländern die Schwundzahlen bei mindestens acht Prozent.

Dabei hatten die Italiener 1966 eingedenk einer etwas leichtfertig angenommenen Zuwachsrate 350 Millionen Mark in den Neubau von mehr als 500 Hotels investiert. Die größte Touristen-Industrie-Nation auf dem Kontinent verfügt heute mit über zwei Millionen Fremdenbetten allein über ein Viertel des gesamten europäischen Bestandes. Nassers Größenwahn hat alle touristischen Entwicklungsländer am südlichen Mittelmeer zu Leidtragenden gemacht, in deren modernen Hotelpalästen jedes internationale Leben gestorben war. Es ist nicht zuletzt ein Verdienst der großen deutschen Unternehmer, deren perfekte Organisation es verhindert, daß die Reisesaison 67 zum Fiasko führte. Während bei den traditionellen Transportmitteln Straße und Schiene die Entwicklung rückläufig war und im Kreuzfahrtengeschäft stagniert, meldet der Flugtourismus wiederum einen großen Höhenflug mit Zuwachsraten zwischen 20 und 45 Prozent bei den einzelnen Unternehmern.