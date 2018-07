Die Hamburger Galerie Commeter ließ bitten. Zu einem Empfang am Mittwoch, dem 27. September 1976, um 18.30. Zur Vernissage der Ausstellung von Handzeichnungen und Radierungen Possehls.

Egon Possehl?

Der Name war eine Woche vorher noch selbst den Eingeweihtesten der in das künstlerische Treiben der Freien und Hansestadt Eingeweihten kein Begriff. Bis er in der BILD-Zeitung buchstabiert und nach allen Regeln sensationsjournalistischer Kunst zum "Begriff" gemacht wurde. Zum Begriff für einen bis dahin völlig unbekannten und verkannten Künstler, der über Nacht zu Ruhm und Reichtum gelangte.

Der Ruhm des Egon Possehl rührte von der durch BILD kolportierten — und von verwandten Druckerzeugnissen begierig aufgegriffenen — Nachricht her, daß ein reicher amerikanischer Sammler 108.000 Mark (in Worten: einhundertachttausend) für sieben Illustrationen der "Sieben Todsünden" auf den Tisch geblättert habe. Daraufhin sei — Wunder über Wunder — die auf den Tod kranke Frau des Künstlers genesen. Eine Geschichte so recht nach dem Geschmack der BILD-Zeitungs Gemeinde. Die Auguren aber lächelten.

Gegen 18 Uhr fuhren vor der Galerie Commeter die ersten Streifenwagen der Polizei vor, die unvermeidlichen Attribute und Beschützer der Sensationslust. Der Andrang der Neugierigen drohte zu einem Verkehrshindernis zu werden. Darüber wunderten sich nur diejenigen, die von BILD nicht darüber ins Bild gesetzt worden waren, daß sich Zelebritäten wie Brigitte Bardot und Günther Sachs, Claudia Cardinale und Jeanne Moreau, Minister Schiller und Bürgermeister a. D. Nevermann angesagt hatten.

Hinter der gläsernen Tür der Galerie hing ein Schild: "Heute geschlossen — Nur für Presse und Journalisten geöffnet Im Eingang stand ein Mann, in nadelgestreiftem, dunkelblauem, maßgeschneidertem Anzug mit Weste, der sich ins Fäustchen lachte, der 39jährige Eddi C. Schmidt junior, seines Zeichens "Public Relations Berater".

Alles schien wie am Schnürchen zu klappen. Es kamen die von ihm "angespitzten" Funk-und Fernsehreporter, es rückten an Vertreter der lokalen und überregionalen Presse, es drängten sich all die mit einer Einladungskarte beglückten Repräsentanten des öffentlichen und veröffentlichten Lebens, es posierten die zu publicity-trächtigen Spektakeln nach einem unerfindlichen Gesetz zugehörigen Mannequins und sonstigen Damen im modischen Dreß. Die Schar der Neugierigen bildete bereitwillig Spalier. Für die Galerie Commeter und Egon Possehl schien eine Sternstunde angebrochen.

Gegen 18.30 Uhr flammten in den hohen Räumen der Galerie Commeter die ersten Scheinwerfer auf. Funk-, Fernsehund Bildreporter bezogen ihre Stellungen, schulterten ihre Kameras und zückten ihre Notizblöcke. Es gab die ersten Belichtungsund Mikrophonproben. Man begann sich gegenseitig auf die Füße zu treten, wie das sonst nur bei Schah-Besuchen und ähnlichen Klamaukveranstaltungen üblich ist. Die Luft begann knapp und die Enge drangvoll zu werden. Von den Radierungen und Zeichnungen Egon Possehls schien niemand Notiz zu nehmen. Die Illustrationen der "Sieben Todsünden" verschwanden hinter den Rücken der Geladenen, die sich gegenseitig der Prominenz verdächtigten. Zu Unrecht. Die Journaille blieb unter sich. Man wartete geduldig auf Brigitte Bardot und Günther Sachs und Claudia Cardinale und Jeanne Moreau und Bundeswirtschaftsminister Schiller und Bürgermeister a. D. Nevermann.

Und auf Peggy Guggenheim.

Der Public-Relations-Experte Eddi C. Schmidt junior, dessen Organisationstalent sich die Galerie Commeter anvertraut hatte, ließ die Katze aus dem Sack und vertraute jedem, der es wissen wollte — selbstverständlich streng vertraulich —, an, daß es die berühmte Millionenerbin und Kunstfreundin "Peggy" sei, die Egon Possehl entdeckt und mit einhundertachttausend Mark in die Tasche gegriffen habe. Mit ihrem Erscheinen sei um 19.16 Uhr zu rechnen.

Die Kameraleute und Reporter verglichen die Uhren und labten sich noch eine Weile an kalten, belegten Schnittchen und warmem deutschen Sekt der Marke Imperial Carte Rouge.

Um 19.18 Uhr trat zwar nicht Peggy Guggenheim auf den Plan, auch nicht Brigitte Bardot und Günther Sachs, auch nicht Claudia Cardinale, Jeanne Moreau oder Bundeswirtschaftsminister Schiller, aber immerhin der SPD Vorsitzende und Bürgermeister außer Dienst Dr. Paul Nevermann, der Geschäftsführer der Galerie und selbverständlich Eddi C. Schmidt junior.

Es wurde um Ruhe gebeten. Die Fernsehkameras schnurrten, was das Zeug hielt. Und die Mikrophone überkreuzten sich, und flinke Bleistifte huschten über Notizblöcke "Ich nehme als Rahmen das Wort Das war der erste Satz, den es sich zu notieren lohnte. Die weiteren Sätze handelten vom Handwerker Egon Possehl, dessen drei tiefen Lebenseindrücken (NS-Diktatur, NS-Krieg und Widerstand gegen die NS-Diktatur) als den "Triebkräften" für seine Arbeit.

Ach ja, Egon Possehl, der Meister, war auch gekommen, flankiert von seinen Eltern, die den unerwarteten Ruhm ihres Sohnes sichtlich auskosteten oder nur von den vielen Scheinwerfern und Fernsehkameras geblendet wurden. Die Reporter hätten die Possehls beinahe verpaßt. Gegen 19.45 Uhr begannen die Journalisten ungeduldig zu werden. Brigitte Bardot ließ immer noch auf sich warten, und Claudia Cardinale und Jeanne Moreau und wie sie alle heißen, die sich zum Ruhme der Handzeichnungen und Radierungen Egon Possehls versammeln sollten.

Mittlerweile hatte Eddi C. Schmidt, der Public-Relatious-Experte, der Galerie-Inhaberin, Frau Suhr, eine modisch-aufgedonnerte Göre als Peggy Guggenheim vorzustellen gehabt. Da die junge Dame nur Englisch sprach und Frau Suhr offenbar keine Ahnung davon hatte, daß Peggy Guggenheim eine alte Dame in den Sechzigern ist, schien alles in Ordnung. Zumal das Gerücht die Runde machte, Brigitte Bardot sei im Hotel Atlantic eingetroffen und ziehe sich nur noch um.



Bis es den Reportern und Kameraleuten denn doch zu bunt wurde.



Als Familie Bardot, Jeanne Moreau, Claudia Cardinale, Bundeswirtschaftsminister Schiller und auch der Kardinal Doepfner, der inzwischen auch noch auf die Liste der prominenten Possehl-Bewunderer gesetzt worden war, um 20.00 Uhr immer noch nicht auftauchen wollten, gab es den unvermeidlichen Krach und dämmerte es nun auch den Gutgläubigsten, daß man Eddi C, Schmidt und dessen Public-Relations-Künsten aufgesessen war.



Um 20.45 Uhr flammten die Scheinwerfer der Fernsehkameras zum letzten Male auf und wurden die Tonbandgeräte noch einmal in Gang gesetzt: Der Geschäftsführer der Galerie, Herr Riemenschneider, sah sich zu einer Erklärung veranlaßt, zu der Erklärung, daß er einem Scharlatan, einem Betrüger, einem Eddi C. Schmidt zum Opfer gefallen sei, dem er inzwischen das Haus verboten habe und gegen den er Strafantrag wegen Betrugs stellen wolle. Der Preis von 108.000 Mark sei ein Public-Relations-Gag Schmidts gewesen, den er der BILD-Zeitung leider, leider bestätigt habe: "Ich habe einen Fehler gemacht, wie oft soll ich es noch sagen?"



Im übrigen aber stehe die Galerie Commeter, die wisse, was sie ihrem Namen und ihrer Tradition schulde, nach wie vor zu den Handzeichnungen und Radierungen ihres Künstlers Possehl — zu einem Preis zwischen 1000 und 2000 Mark.

Herrn Possehl blieb das Nachspiel des von Eddi C. Schmidt inszenierten Schauspiels erspart. Man hatte ihn in einen Nebenraum der Galerie abgeschoben, wo er in Ruhe über sein Freundschaftsverhältnis zu Eddi C. Schmidt nachdenken konnte und in seiner Trauer darüber allein gelassen wurde, daß seine Frau wenige Stunden vorher gestorben war.



Eddi C. Schmidt aber ward nicht mehr gesehen. Bis er seinen nächsten Public-Relations-Coup landet.