Als in diesem Sommer die Sonne so heiß brannte, daß es am angenehmsten war, im Schatten still zu ruhen, nahm ich in meinem abgelegenen Ferienort in Loiret, als das Thermometer tagelang zwischen 38 und 40 Grad schwankte, den Prestel-Band „Loire-Schlösser“ in die Hand. Im kühlen Landhaus der Freunde hinter starken, die Hitze abhaltenden Mauern las ich tagelang darin und machte nur noch hin und wieder Ausflüge in das nahe, von Fremden durchzogene Tal der Loire, dessen Schlösser und urfranzösische Geschichte dieser Band anschaulich beschreibt. Schilderungen aus vielen Jahrhunderten und Augenzeugenberichte sind eingestreut, die Aufstieg und Niedergang, Restauration und Erhaltung der Bauten in allen Stadien spiegeln.

Das Buch gibt nicht nur flüchtige Eindrücke wieder. Gründliches Quellenstudium liegt zugrunde, es vermittelt Wissen auf anmutige Weise, gibt Anregungen, wie man tiefer eindringen soll in die „bezeugte Wirklichkeit“ dieser einzigartigen Flußlandschaft, wobei auch ein bißchen höfischer Klatsch nicht fehlt. Auch praktische Angaben wie diese, „Wer Chinon in seinem Glanz erleben will, muß es vom linken Ufer und von der Brücke über die Vienne aus zu erreichen versuchen“, sind von Vertrauen erweckendem Spürsinn.

In der profunden Reihe dieser Prestel-Bücher, die nicht für eilige Reisende geschrieben ist, sondern anspruchsvoll für Anspruchsvolle, die intensiver reisen und sich gründlich mit dem Gesehenen und Erlebten auseinandersetzen, erschien neu in der gleichen verläßlichen Art ein

Führer durch Frankreich am Mittelmeer „Midi“ von Archibald Lyall. Verlag Prstel, München, 395 Seiten, zahlreiche Bilder und Karten, 18,50 Mark

Wer auch über Monaco und St. Tropez mehr erfahren will als gängige Playboy-Geschichten, der wird sich mit Gewinn in Ruhe in dieses Buch vertiefen. Die farbigen Reproduktionen allerdings sind ein bißchen billig.

Dem aktuellen Anreiz, auf der Reisewelle in den Ostblock zu reiten, ist der Verlag nach dem Führer Prag nun auch mit dem Band

Jugoslawien, ein Führer von J. A. Cuddon, farbige Bildtafeln, Photos, Karten. 530 Seiten, 22 Mark