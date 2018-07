Genau einen Monat nach der Präsidentschaftswahl in Südvietnam wurde das Ergebnis am Montag um Mitternacht von der provisorischen Nationalversammlung in einer geheimen Abstimmung mit einer knappen Mehrheit von 58 gegen 42 Stimmen für rechtmäßig erklärt. Damit ist der umstrittene Wahlsieg General Thieus vom 3. September über seine zehn zivilen Mitbewerber anerkannt.

Der Wahlprüfungsausschuß hatte noch am Wochenende 38 größere Unregelmäßigkeiten festgestellt und mit 16 zu zwei Stimmen die Annullierung des Wahlresultats empfohlen. Die Amerikaner, die die Wahl bereits für gerecht erklärt hatten, fürchteten um den demokratischen Fortschritt und setzten Botschafter Bunker in Marsch.

Schließlich präsentierte die Nationalversammlung, die nur acht Unregelmäßigkeiten anerkannte, eine beruhigende Rechnung: Eine Korrektur des Wahlergebnisses nach sechs Kriterien würde die Stimmenzahl Thieus zwar von 1,65 auf 1,2 Millionen drücken, die des erfolgreichsten zivilen Kandidaten Dzu aber von 817 000 auf 228 000 verringern. Kurzum: man blieb heim alten Resultat.

Gleichwohl konnte sich General Thieu, der Ende November offiziell in sein Amt eingeführt werden soll, nicht lange im Glanz der neugewonnenen Legalität sonnen. Vor dem Regierungspalast in Saigon prügelten sich Anfang dieser Woche Polizisten mit Studenten, Journalisten und militanten Buddhisten. In einem benachbarten Park hielt der 43jährige Mönch Thich Tri Quang schon seit Tagen einen Sitzstreik ab. Eine Nonne verbrannte sich im Zentrum von Can The, der größten Stadt des Mekong Deltas, bei lebendigem Leibe. 110 Mönche sollen sich bereits für den Freitod entschieden haben.

Die Buddhisten demonstrierten gegen eine List, mit der Thieu seine Gegner auszuschalten versucht: Er erhob eine gemäßigte Sekte zur offiziellen buddhistischen Kirche in Südvietnam.