Die Töchter der Bilitis helfen homosexuellen Frauen und der Wissenschaft

Von Sascha M. Friedrichs

Auf der Insel Lesbos im Ägäischen Meer lebte um 600 vor Christus die Dichterin Sappho. Sie unterwies in ihrem „Haus der Musen“ junge Mädchen in Musik und Tanz, in der Dichtkunst und im gleichgeschlechtlichen Liebesspiel. Eine der Sappho-Bräute hieß Bilitis. Die „Töchter der Bilitis“ wohnen heute in Amerika.

Sie sind Mitglieder einer Frauenorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die „Integration der Lesbierin in die Gesellschaft zu fördern“.

Als sich die „Daughters of Bilitis“ (DOB) 1955 in San Franzisko zusammenschlössen, sahen sie ihre wesentliche Aufgabe zunächst darin, sich selbst und anderen Lesbierinnen Zusammenkünfte an neutralen Orten zu ermöglichen. Sie wollten nicht länger auf die „Gay“-Bars angewiesen sein.

Die Gründerinnen wußten vor zwölf Jahren noch nicht, wie weit verbreitet die weibliche Homosexualität in ihrem Lande ist: Das Problem der lesbischen Liebe wurde in der Öffentlichkeit totgeschwiegen. Obwohl die Recherchenberichte zahlreicher Soziologen, Psychiater und Sexualforscher – nicht zuletzt auch die Erhebungen Kinseys – erwiesen haben, daß vier bis sechs Prozent aller Menschen, also auch „eine von zwanzig“ Frauen (so der britische Autor Bryan Magee in einer kürzlich in den USA erschienenen Studie) homosexuell sind, ist solche Ignoranz auch heute noch vielerorts zu finden.

Sind die Männer schuld?