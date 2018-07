Inhalt Seite 1 — Von Zeit zu Zeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Wahlen zur Bremer Bürgerschaft brachten der SPD den Verlust der absoluten Mehrheit und der CDU einen minimalen, der FDP einen größeren, der DFU einen beträchtlichen sowie der NPD den größten Erfolg. Der Wahlausgang im kleinsten Bundesland machte die Fortsetzung der bisherigen SPD/FDP-Koalition notwendig. In Berlin wurde der AA-Staatssekretär Schütz vom SPD-Landesausschuß zum einzigen Kandidaten für das vakante Amt des Regierenden Bürgermeisters nominiert. Beim zweiten Wahlgang der Départementswahlen in Frankreich setzten die Kommunisten neben den Gaullisten ihre Erfolgsserie fort.

Zulagen

Trotz ihrer unpolemischen Diktion wurde die Kiesinger-Antwort auf den letzten Stoph-Brief in Ostberlin heftig kritisiert. Als eine „sehr ernste Angelegenheit“ bezeichnete das US-Außenministerium die Verurteilung des 27jährigen Amerikaners Peter Feinauer durch Instanzen der DDR. Zur Verstärkung der Botschaft in Bonn entsandte der Kreml zwei Deutschland-Experten. Zum 80. Jahrestag der Oktoberrevolution bescherte das ZK der KPdSU den Arbeitern und Angestellten eine Erhöhung der Mindestlöhne auf monatlich 266 Mark und eine Verlängerung der Urlaubszeit von 12 auf 15 Tage. Die Volksrepublik China feierte den 18. Jahrestag der Revolution. Nach Lin Piao’s Angriffen gegen den „sowjetischen Revisionismus“ verließen die diplomatischen Vertreter mehrerer kommunistischer Staaten ein Staatsbankett in Peking. In der indonesischen Hauptstadt Djakarta stürmten Jugendliche die chinesische Botschaft. Die Behörden der Volksrepublik China beendeten die Sperre der Trinkwasserzufuhr für Hongkong.

Bomben und kein Friede

Die jüngsten Gefechte am Suez-Kanal forderten auf ägyptischer und israelischer Seite mehr als fünfzig Menschenleben. In Jerusalem wurden alle Gerüchte über Angriffsabsichten Israels gegen Syrien entschieden dementiert. Die Fusionspläne zwischen den beiden israelischen Linksparteien Mapai und Rafi zerschlugen sich auf Drängen David Ben-Gurions. Vor seiner Reise in die Sowjetunion besuchte König Hussein von Jordanien den ägyptischen Staatspräsidenten Gamal Abdel Nasser. Vor der UN-Vollversammlung lehnte der Vertreter Ägyptens direkte Verhandlungen seines Landes mit Israel ab.

Verzicht

Nach einer Unterredung mit Bundesinnenminister Paul Lücke verzichtete der persische Schah Reza Pavlevi auf eine Strafverfolgung der „Majestätsbeleidiger“ in der Bundesrepublik. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende William Borm richtete eine Anfrage an die Bundesregierung wegen der Lücke-Mission in Persien. Die Bundesregierung beschloß die Entsendung des Bonner Beethoven-Orchesters zu den Krönungsfeierlichkeiten nach Teheran.