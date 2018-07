Inhalt Seite 1 — Vorhut ohne Nachfolger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von René Drommert

Mit seiner Ausstellung „Avantgarde Osteuropa 1910–1930“, die bis zum 12. November zu besichtigen ist und in dieser Form nie und nirgends mehr präsentiert werden wird, verbindet Berlin während der Festwochen zweierlei und Gegensätzliches: zunächst und vor allem die Demonstration einer kosmopolitischen Haltung, dann aber auch einen kleinen lokalpatriotischen Triumph. Seit der berühmten Ausstellung in der Galerie van Diemen im Jahre 1922 ist das Thema in keiner Ausstellung an der Spree mehr zur Sprache gekommen.

Was die „Deutsche Gesellschaft für Bildende Kunst“ in Zusammenarbeit mit (und in den Räumen) der Akademie der Künste jetzt zeigt, ist sehr sehenswert und lehrreich, zumal sie sich um die Demonstration einer historischen Kontinuität bemüht. Lernte man sonst aus jenen Jahren fast immer nur Bruchstücke kennen, so diesmal ganze Komplexe. Außer Rußland sind Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei vertreten.

Die Entwicklung der Kunst vom Primitivismus über den Rayonismus, Orphismus, Kubismus und Kubo-Futurismus bis zum Suprematismus und Konstruktivismus wird in mehreren Werkgruppen vorgeführt, deren Exponenten Michail Larionow, Natalja Gontscharowa, Iwan Puni (später, in Paris, Jean Pougny genannt), Kasimir Malewitsch, El Lissitzky und Laszlo Moholy-Nagy heißen. Um die Entwicklung möglichst fugenlos aufzuzeigen, hat man auch weniger bekannte Maler einbezogen: mit mäßigem Glück. Einer von ihnen, der vierundsiebzigjährige Sergej Scharschun, der nach dem Ersten Weltkrieg Wahlberliner war und jetzt in Paris lebt, stellte sich bei der Eröffnung vor seinen Bildern den Photographen.

Die Assistenz der Unbekannten und Vergessenen kann die ungenügende Herausstellung der Großen nicht wettmachen. Kandinsky (geboren vor 101 Jahren) ist zum Beispiel, sieht man von einigen Aquarellen, Bühnenentwürfen und Figurinen ab, nur mit einem einzigen Bild vertreten, mit dem 1928 gemalten Ölbild „Auf Spitzen“, das nicht zu seinen allerwichtigsten Werken zu rechnen ist. Malewitsch, dessen, erstes suprematistisches Bild, das legendäre schwarze Quadrat auf weißem Grund von 1913, im Katalog als eine Art Leitstern zwar „abgebildet“ ist, aber, da nicht existent, nicht ausgestellt werden konnte, ist gleichfalls nicht gerade üppig vertreten. Betrachtet man übrigens ein Bild wie den „Männerkopf“ (Öl auf Leinwand, 46 mal 46), so sieht man, in welche „Talsohle“ die Kunst Malewitschs in seiner naturalistischen Periode zuweilen abglitt: Es ist ein Stümperwerk.

Puni (1884 im Gouvernement Petersburg geboren, 1956 in Paris gestorben), der vom berühmten Ilja Repin ermutigt worden war, Maler zu werden, entschädigt für überflüssige Stücke mancher Eklektiker, zum Beispiel für Wladimir Burljuks völlig entbehrliche „Bäume“ von 1911, mit einer Reihe von Bildern, die phantasievolle Formexperimente zeigen, nicht zuletzt im kubofuturistischen Stil.

Der Besucher von 1967, der noch keinen intensiven Kontakt mit jener Periode der Kunst hatte (und woher auch?), ist erstaunt, wie aktuell und lebendig diese Ausstellung wirkt, einschließlich ihrer Pop-Elemente. Das meiste könnte, obwohl die Künstler (soweit sie überhaupt noch leben) Greise sind, ja von heute sein, selbst mancher Unsinn wie Punis „Materialmontage“, ein veritabler Teller, auf eine Holzplatte montiert – und solche Fopp-Kunst vor allem.