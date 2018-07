Inhalt Seite 1 — Was macht den Floh zum Meisterspringer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gustav Adolf Henning

Flöhe, so entdeckte der schottische Zoologe H. C. Bennet-Clark von der Universität Edinburgh, starten beim Sprung mit der gleichen Beschleunigung, die das Projektil in einem Luftgewehr beim Abschuß erleidet, nämlich das Zweihundertfache der Erdbeschleunigung oder „200g“. Zur Illustration der 200 g: Astronauten wird beim Start in den Weltraum eine Beschleunigung von 8 g zugemutet, wobei ihr Körper so schwer wird, als sei er aus Eisen. Beim Sprung zu neuen Wirten wird der Floh so schwer, als bestünde er aus einem Stoff, der zwanzigfach schwerer als Platin ist.

Im Ansatz zu seiner physiologischen Floh-Logelei bietet Bennet-Clark einige technische Daten. Ein Menschenfloh, ein halbes Milligramm schwer und anderthalb Millimeter lang, vermag sich 20 Zentimeter in die Höhe zu katapultieren, ein Kaninchenfloh nur 5 Zentimeter. Die Höhenleistungen sind abhängig von der Geschwindigkeit beim Start, die beim Menschenfloh 6,4 Stundenkilometer oder 1,9 Meter pro Sekunde beträgt. Würde ein Mensch, den Flöhen gleich, das Hundertdreißigfache seiner eigenen Körperlänge hoch springen können, so müßte er mit 160 Stundenkilometertempo starten; er würde dann über die St.-Pauls-Kathedrale hinwegsetzen. Allein, der Mensch springt aus geduckter Stellung vielleicht nur einen Meter hoch mit einer Absprunggeschwindigkeit von 4,4 Metern pro Sekunde. Und während der Floh seine Beschleunigungsleistung in einer Millisekunde aufbringt, braucht der Mensch dafür 225 Millisekunden. Beim Vergleich der Impulse geht der Lorbeer abermals in den Floh. Sein Kraftaufwand beträgt 20 Millionen erg pro Gramm Körpergewicht pro Sekunde, beim Menschen nur eine halbe Million erg pro Gramm pro Sekunde. Mithin ist der Kraftausstoß beim Floh vierzigmal höher als beim Menschen. Falls direkte Muskelkraft im Spiel ist, wäre dies eine phantastische Leistung.

Im Auftrag des BBC-Fernsehens hergestellte Zeitdehnerfilme vom Floh-Verhalten brachten den Zoologen auf die Lösung des Leistungsrätsels. Des Menschenflohs Kraftakt beträgt in Wirklichkeit nur die Hälfte des menschenmöglichen. Denn der Floh kann Energie speichern. Was er in einer Millisekunde verpulvert, sammelt er in hindert Millisekunden an. Solange nämlich muß er zwischen zwei Sprüngen pausieren.

Der Energiespeicher ist ein recht gummiartiger Eiweißkörper, das „Resilin“, das der Cambridge-Entomologe Professor Weis Fogh bei vielen flugfähigen Insekten fand und dessen mechanische Eigenschaften er untersucht hat. Auch bei Flöhen ist ein respektables Resilin-Kissen zu finden, just an der gleichen Stelle, an der es auch bei fliegenden Insekten sitzt, im Mittelabschnitt des Rückens (Thorax), denn Flöhe stammen von flugtüchtigen Vorfahren ab, sie sind „hochmodifizierte Fluginsekten“, wie Dr. Bennet-Clark meint.

Technisch gesehen ist das Resilin ein Ideal-Gummi. Es speichert 15 000 erg pro Kubikmillimeter und kann seine Energie in einer Millisekunde abgeben. Nach exakten Messungen als Grundlage kalkulierte der Insektenforscher, daß einen Menschenfloh einen „Vorrat“ von 12 erg speichern könnte, eine Energie, die ihn 16 Zentimeter emporbringt. Der Kaninchenfloh mit viel kleinerem Resilin-Polster kann nur 3 bis 4 erg horten, was zu einem Vier-Zentimeter-Hochsprung ausreicht. Zumindest der Größenordnung nach wäre damit die Floh-Leistung gedeutet.

Freilich ist nun noch nicht ganz klar, wie der Floh die gespeicherte Energie freisetzt, was im wesentlichen ein Problem der Muskel- und Gelenkverhältnisse ist. Bei diesen Studien konnte Dr. Bennet-Clark auf die erschöpfende Floh-Anatomie des Amerikaners R. E. Snodgrass zurückgreifen, die vor zwanzig Jahren erschienen ist. Aus Draht, Band, Nylon und Gummi-„Motoren“ baute der Flohforscher nun an Hand der Snodgrass-Vorlage „Gummi-Flöhe“ und ließ sie springen.