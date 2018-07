Inhalt Seite 1 — Wer kommt nach de Gaulle? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, im Oktober

In der nächsten Woche wird die Französische Nationalversammlung über eine Zensurent-Kraftprobe abzustimmen haben. Es ist die zweite Kraftprobe der Opposition mit der Regierung, die seit den Parlamentswahlen des Frühjahrs nur noch über eine Mehrheit von drei oder vier Stimmen verfügt und die einen schweren Sommer hinter sich hat. Aber das Ereignis, dem François Mitterrand, der Wortführer der nichtkommunistischen Linken, monatelang seine ganze Aufmerksamkeit widmete, wird nun ohne Spannung erwartet. Der zweite Anlauf wird trotz besserer Vorbedingungen nicht weiterführen als der erste, vielleicht sogar weniger weit, weil der Opposition möglicherweise noch die Stimmen der Mitte fehlen werden. Es ist längst klargeworden, daß die Regierung Pompidou mit der schmalen Mehrheit recht gut leben kann; der Verfassungsmechanismus und die Furcht vor Neuwahlen kommen ihr entgegen.

Die letzten Wochen haben außerdem deutlichgemacht, daß es in der französischen Innenpolitik nicht mehr um die Frage geht, ob man die Position de Gaulles vom Parlament her erschüttern oder einengen kann, sondern wie sein Nachfolger heißen wird – genauer: Wer sich in die beste Position für die Entscheidung der Wähler über die Nachfolge bringen kann. Dabei ist der Termin für diese Entscheidung zwar noch völlig unbestimmt, aber er liegt nicht mehr in nebelhafter Ferne, sondern zwischen heute und dem Jahr 1972.

Das ist durch die Diskussion um die „Affäre Giscard d’Estaing“ klargeworden. Heute zweifelt niemand mehr daran, daß der frühere Finanz- und Wirtschaftsminister und unerläßliche Koalitionspartner des Regierungslagers im August seinen Anspruch auf die Nachfolge anmeldete, als er, nach der Kanada-Reise de Gaulles und nach der Verabschiedung wichtiger Sozialgesetze auf dem Verordnungswege, dem General zurief: „Mehr Diskussion in dieser Republik!“ Meinungsumfragen haben deutlichgemacht, wie ernst die Aussichten Mitterrands und Giscard d’Estaings gegenüber jedem Nachfolger sind, den der General benennen könnte – im Augenblick könnte das nur Premierminister Pompidou sein.

Indiskretionen, die vielleicht nicht ohne Absicht in die öffentliche Diskussion eingeflochten wurden, enthüllten außerdem, daß der General im Sommer 1965 eine geheime Beratung mit vier langjährigen vertrauten Mitarbeitern über die Zukunft des Regimes abhielt, ehe er sich entschloß, zum zweitenmal für das Amt des Staatspräsidenten zu kandidieren, und daß er sie damals mit der Aussicht beschwichtigte, er könne sein Amt durchaus vor Ablauf der sieben Jahre in andere Hände legen. Die Sorge, die er sich um sein eigenes Bild macht, schließt sowieso den Gedanken aus, daß er auch als Achtzigjähriger sein Amt noch lange ausüben möchte.

So stehen in der Innenpolitik vier Fragen im Vordergrund:

Was kann und wird de Gaulle tun, um Giscard d’Estaing aus dem Feld der Anwärter um die unmittelbare Nachfolgeschaft zu schlagen?